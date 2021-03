L’autorité de santé en France (HAS) a donné son feu vert, vendredi, à la reprise “sans délai” de la vaccination avec AstraZeneca, tout en recommandant de le réserver uniquement aux personnes de 55 ans et plus.

La haute autorité de santé a mis à jour ses recommandations concernant ce vaccin, suspendu pendant trois jours en France en raison d’un lien possible avec des cas de thrombose recensés en Europe. Selon son nouvel avis, les personnes âgées de moins de 55 ans devront recevoir un autre produit qu’AstraZeneca.

“Cette restriction a été décidée car les graves –et rares– troubles de la coagulation qui avaient motivé la suspension de ce vaccin dans plusieurs pays européens ont uniquement été observés chez des moins de 55 ans”, a précisé Haute autorité de santé (HAS).

“L’âge est le facteur principal de risque qui expose les personnes à développer des formes graves de la maladie”, a indiqué lors d’un point presse Dominique Le Guludec, la présidente de la HAS. “Nous avons pour les plus jeunes des alternatives”, a-t-elle indiqué, faisant notamment référence aux vaccins à ARN messager de Pfizer et de Moderna.

Pour les personnes âgées de moins de 55 ans et qui ont déjà reçu une dose de vaccin, la HAS “se positionnera très prochainement sur les modalités d’administration de la seconde dose”, a assuré la présidente de la HAS.

En France, seuls trois cas de thrombose ont été recensés, selon la HAS.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué jeudi que ce vaccin était «sûr et efficace » et qu’il n’y avait pas, à ce stade, de lien avéré avec les effets secondaires de type coagulation sanguine et thrombose.

Jeudi, le Premier ministre a annoncé que la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca allaient reprendre ce vendredi après-midi dès le feu vert de la HAS. Jean Castex sera parmi les premières personnes qui se feront vacciner aujourd’hui avec le vaccin d’AstraZeneca, pour “rassurer” la population sur ce vaccin.

Pour le moment, un peu plus d’1,4 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca en France.

Avec MAP