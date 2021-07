L’école de guerre économique Paris campus Rabat sort ses 2 premières promotions africaines

L’Ecole de Guerre Economique Paris, Campus Rabat organise la cérémonie de diplomation des 44 lauréats de ses deux premières promotions, dirigées par l’expert en Intelligence Economique, monsieur Ali MOUTAÏB.

La MBA Management Stratégique et Intelligence Economique dispensée par l’EGE Paris, offre une bonne compréhension des interactions entre des problématiques géoéconomiques, concurrentielles et sociétales, et permet de décrypter les nouveaux ressorts de la compétition économique, les ruptures, les alliances et les coalitions, et aide à identifier les méthodes d’expansion économiques et les nouvelles logiques de conquête des marchés.

« Aider les entreprises à conquérir des marchés et à remporter des appels d’offres, favoriser l’implantation internationale des entreprises, trouver des solutions pour exporter, évaluer les risques, mettre en place un politique de cyber-sécurité : Telles sont les missions fondamentales que l’Ecole de Guerre Economique s’est assignée pour construire son projet pédagogique, ainsi que sa politique de recherche. » a déclaré Ali MOUTAIEB, Directeur du Campus Rabat.

Ces 2 premières promotions baptisées « Atlas » bénéficieront d’un parrainage d’excellence en la personne de M. Driss BENHIMA, ancien ministre, au parcours exceptionnel, ce qui permettra aux nouveaux experts de contribuer à la dynamique de développement stratégique et économique de différentes organisations au Maroc et plus largement en Afrique.

La cérémonie s’est déroulée à Rabat, en présence du corps professoral international, d’experts en intelligence économique et d’acteurs économiques.

A propos de l’Ecole de Guerre Economique

L’EGE Paris, créée en 1997 a ouvert sa première antenne africaine à Rabat en Décembre 2019. Elle compte aujourd’hui deux programmes de haut niveau, Le MSIE « Management Stratégique et Intelligence Economique » et le MACYB « Management de la Cyber-sécurité et Gouvernance des Systèmes d’Information ».

Pour la 20ème année consécutive, l’École de Guerre Économique a reçu le prix de la « Meilleure formation de France en intelligence économique » pour son programme de référence « MBA Stratégie et Intelligence Economique SIE ».

*Classement Eduniversal 2021 de la spécialité « Intelligence Economique »