L’économie américaine “saine” mais le taux de chômage pourrait rester élevé pendant des années

L’économie des Etats-Unis reste “saine” mais le chômage pourrait rester élevé pendant longtemps en particulier dans les secteurs qui ont été les plus durement affectés par la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi le président de la Banque centrale américaine.

“L’économie était solide en février. Donc, il y a beaucoup de force dans l’économie. La reprise en mai et juin est intervenue plus tôt et a été plus forte que prévu”, ce qui signifie qu’il y a “toujours une économie saine à l’exception des secteurs directement touchés” par la crise sanitaire, a déclaré Jerome Powell, citant les secteurs de la restauration, du voyage et de l’hôtellerie.

Il a ajouté que dans ces secteurs, ce sont des millions de personnes qui ont perdu leur emploi et qui auront des difficultés à en retrouver un tant que le risque de contracter le coronavirus n’est pas écarté.

“Cette partie de l’économie va avoir beaucoup de mal à se remettre”, a-t-il déploré alors que ces secteurs emploient aussi les personnes moins qualifiées qui peuvent donc difficilement se tourner vers un autre secteur.

“Nous devons être aux côtés de ces personnes, nous devons les soutenir et les aider à reprendre une vie professionnelle”, a également déclaré M. Powell.

Et d’ajouter que pour ces personnes, cela pourrait prendre “plusieurs années”.

Dans une note plus positive, il a estimé qu’une fois la maladie “sous contrôle”, “le reste de l’économie pourra se redresser assez rapidement”.

Avant la pandémie, le taux de chômage était à son plus bas niveau en 50 ans (3,5%). En juillet, il s’est établi à 10,2% contre 11,1% en juin.

Avec AFP