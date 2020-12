L’édition 2020 de la Conférence économique africaine, se tiendra virtuellement du 8 au 10 décembre courant sous le thème « l’Afrique au-delà du COVID-19 : accélérer vers un développement durable inclusif ».

Organisée conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cette conférence rassemblera diverses parties prenantes, y compris des décideurs politiques et des chercheurs, pour examiner les effets socio-économiques de la pandémie de COVID-19 et les mesures visant à l’atténuer et à se remettre de celle-ci.

La conférence se concentrera en particulier sur la manière dont les pays africains peuvent renforcer leur résilience et être mieux préparés à faire face aux chocs futurs, a indiqué la CEA-ONU, basée à Addis-Abeba.

Elle proposera les meilleures pratiques du continent et d’ailleurs sur la manière dont les économies africaines peuvent accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable et des aspirations de l’Agenda 2063, est-il souligné.

