L’EFA se transforme et devient l’ESA Casablanca

L’École Française des Affaires (EFA) change de nom et devient l’École Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA Casablanca). Ce changement intervient à l’occasion de la refonte de son offre pédagogique en double diplomation. En effet, pour un meilleur ancrage dans le monde de l’entreprise, l’École propose pour la rentrée 2020 trois nouvelles licences professionnelles (BAC + 3) accréditées à la fois par l’État marocain et l’État français.

Forte d’une renommée acquise depuis plus de 30 ans auprès des recruteurs, l’École Française des Affaires (EFA) se réinvente pour la rentrée 2020 et devient ainsi l’École Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA Casablanca). Ce changement d’identité vise notamment à mettre en avant la nouvelle offre pédagogique de l’école.

Trois nouvelles licences professionnelles BAC +3 en double diplomation

Pour être toujours en phase avec les besoins en compétences des entreprises, l’École Supérieure des Affaires de Casablanca (ESA Casablanca) transforme son offre pédagogique et propose désormais pour la rentrée prochaine trois nouveaux cursus en double diplomation.

Le précédent parcours qui débouchait sur un diplôme BAC + 2 de Chargé(e) de la Gestion et de l’Activité Commerciale de l’Entreprise se transforme ainsi en une offre pédagogique en trois ans – dont deux ans de tronc commun – offrant une spécialisation dans trois domaines : Management Opérationnel, Développement Commercial et Ressources Humaines.

Délivrées par l’Université Gustave Eiffel, ces trois licences professionnelles sont désormais doublement accréditées par l’État marocain et l’État français.

Pour l’admission en première année, les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et avoir réussi le test d’admission écrit et oral de l’ESA. Le bachelier passe uniquement le test oral s’il dispose d’un TCF (Test de Connaissance de Français) valide.

Un solide ancrage dans le monde de l’entreprise

S’appuyant sur le vaste réseau de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), qui regroupe près de 5 000 entreprises adhérentes, l’école enregistre un taux d’insertion professionnelle avoisinant les 100 %.

En effet, depuis sa création, l’EFA – aujourd’hui l’ESA Casablanca – a toujours orienté son programme et son approche pédagogiques vers l’entreprise. Les cours sont ainsi dispensés par une équipe d’experts et de professionnels aguerris. Des techniques d’enseignement innovantes sont appliquées, mettant particulièrement l’accent sur des méthodes pédagogiques participatives et des immersions en entreprise grâce à des stages dont la rédaction d’un mémoire est obligatoire.

Grâce à cette approche, les futurs diplômés ont la possibilité d’intégrer rapidement le monde professionnel ou, s’ils le désirent, de poursuivre leurs études dans de grandes écoles marocaines ou à l’étranger. Les recruteurs peuvent quant à eux compter sur de jeunes lauréats immédiatement opérationnels, polyvalents et dotés de toutes les softs skills indispensables pour s’imposer comme des managers efficaces et inspirants.

À l’occasion de la rentrée 2020, les entreprises seront davantage impliquées dans la vie scolaire de l’ESA à travers deux nouveaux programmes de mentoring et de sponsoring proposés en collaboration avec les partenaires de la CFCIM.

Un mentor pour chaque étudiant

Le programme de mentoring vise à faciliter le parcours pédagogique des étudiants et, à terme, leur insertion professionnelle. Dans ce cadre, les entreprises partenaires proposent parmi leurs collaborateurs des mentors qui auront la mission de coacher un étudiant dans le cadre de sa scolarité. Cet accompagnement porte sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan du développement personnel, de la construction du projet professionnel et de l’insertion dans le monde du travail. L’objectif est d’accompagner chaque étudiant par un mentor.

Renforcement de l’engagement sociétal

Afin de faciliter l’accès à l’enseignement des bacheliers les plus méritants et issus de milieux défavorisés, un programme de sponsoring est également proposé en complément du système de bourse existant. 20 entreprises partenaires s’engagent ainsi à prendre chacune en charge financièrement la moitié des frais de scolarité d’un étudiant bénéficiaire.

Par ailleurs l’ESA Casablanca compte aussi renforcer son engagement sociétal en développant ses partenariats avec le monde associatif. Depuis toujours, l’engagement associatif fait partie intégrante du cursus pédagogique des étudiants. Ceux-ci sont régulièrement encouragés à participer à différentes opérations caritatives.

Une rentrée en présentiel selon les règles sanitaires en vigueur

Dans le strict respect des mesures sanitaires, le vaste campus de l’ESA Casablanca est en mesure d’accueillir en présentiel l’intégralité de ses effectifs. En effet, dotée de grandes salles et d’infrastructures suffisantes et adaptées, l’école dispose de tous les moyens et a déployé toutes les procédures pour garantir la sécurité de ses étudiants et de ses équipes. Il dispose par ailleurs des moyens digitaux et distanciels en cas d’évolution des mesures sanitaires. Ceux-ci ont clairement démontré leur efficacité lors de la dernière période de confinement et pourraient être mis en place pour l’ensemble de nos étudiants.

À propos de l’École Supérieure des Affaires (ESA)

L’École Supérieur des Affaires (ESA) de Casablanca (anciennement Ecole Française des Affaires -EFA) forme les futurs cadres et entrepreneurs marocains depuis 1988. L’ESA est le fruit d’une convention entre l’État français (représenté par l’Ambassade de France au Maroc) et la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM).

Sa mission est de former des cadres rapidement opérationnels et de donner aux étudiants, qui souhaitent poursuivre leurs études, toutes les bases requises pour intégrer un 2e cycle. Son programme vise ainsi à créer des profils polyvalents, capables de s’adapter et d’évoluer dans le monde de l’entreprise, en s’appuyant sur de solides méthodes de travail.

À propos de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM)

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) est une institution centenaire qui a pour mission de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc et de développer le potentiel d’affaires des entreprises adhérentes.

Forte, notamment, de près de 5 000 entreprises adhérentes, la CFCIM est la plus importante des 126 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCI FI).

La CFCIM est la seule CCI FI à disposer d’un Campus de Formation (regroupant l’École Supérieure des Affaires et le CEFOR Entreprises, son centre de formation continue) pour accompagner le développement du capital humain de ses entreprises adhérentes.