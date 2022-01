L’Egypte muscle ses forces aériennes militaires… Et sa géostratégie

Par Olivier DELAGARDE

Après une commande record d’avions de chasse français Rafale fin 2021, l’Egypte va également acquérir jusqu’à douze C-130 Super Hercules américains. Ainsi Le Caire devient la première puissance militaire aérienne de la région. Au-delà du business et de la course aux juteux contrats d’armements, américains et européens plantent également leurs étendards géopolitiques dans une zone à turbulences.

En novembre 2021, la nouvelle avait fait grand bruit dans les arrière-cours diplomatiques et de défense d’un certain nombre de puissances étrangères : l’Egypte se dotera de trente avions de chasse français Rafale supplémentaires. Une commande record en suite d’une négociation marathon de plusieurs mois, venant compléter une livraison en 2015 de vingt-quatre premiers appareils. En conséquence de cette nouvelle acquisition, pas moins de cinquante-quatre Rafale seront opérationnels au service de la force aérienne égyptienne, représentant la seconde flotte au monde d’appareils français, après la France.

« Dans un contexte géopolitique exigeant, l’Égypte a choisi le Rafale pour assurer, en toute souveraineté, son rôle d’acteur incontournable de l’échiquier régional et international. C’est un honneur pour Dassault Aviation ainsi que pour ses partenaires qui sont entièrement mobilisés pour répondre aux attentes des Autorités Égyptiennes », avait alors déclaré Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.

Ce second contrat, d’une valeur de l’ordre de quatre milliards d’euros comprenant l’armement et les prestations, s’inscrit dans le cadre de la continuité de la relation privilégiée que les deux pays ont bâtie puis renforcée ces dernières années sur le plan diplomatique. « Paris et Le Caire partagent une analyse commune en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de la stabilité dans les régions du sud de l’Europe et de la sécurité en Méditerranée », avait-on déclaré du côté du Quai d’Orsay.

Côté défense, « L’Égypte est la clef de voûte de la préservation de nos intérêts en matière de sécurité et d’approvisionnement de l’Europe (NLDR : en pétrole, gaz, transits de marchandises, etc..) avec vingt-mille bateaux, qui transitent tous les ans par le canal de Suez », expliquait-on en mai dernier, au cabinet de Florence Parly, la ministre française des Armées. Puis d’ajouter : « L’Égypte nous offre des points d’appui en mer Rouge avec la base aérienne de Berigat et des autorisations de survols, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. »

De la défense aérienne au transport de troupes et de matériels

Le département d’Etat américain vient d’approuver la vente douze avions gros porteurs C-130J-30 Super Hercules de Lockheed Martin à l’Egypte, pour un montant estimé à deux milliards de dollars.

Ce contrat FMS (Foreign Military Sales) comprend notamment la technologie de motorisation la plus évoluée signée Rolls Royce, des équipements, les outils avioniques de mission, la protection (détection, contre-mesures), les publications et documents techniques, les logiciels et ressources essentiels de mission et bien entendu le soutien technique et logistique du fabricant.

Le département d’Etat américain précise sans ambiguïté que cette vente vient en soutien de la politique étrangère et de sécurité nationale américaine, rappelant que l’Egypte est un partenaire stratégique au Moyen Orient. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) a par ailleurs indiqué que les nouveaux C130J égyptiens ont également vocation à être utilisés dans le cadre de missions de patrouille maritime, ainsi que de recherche et de sauvetage, une requête émanant directement du Caire.

La force aérienne égyptienne disposait déjà de plus d’une vingtaine de C130H dans son parc d’avions de transport militaire, se complétant par vingt et un C-295 du français Airbus Defense & Space acquis en 2014.

Entre les lignes, faut-il voir dans la diversité d’origine de ces différents équipements d’armements stratégiques et au-delà des enjeux économiques de tels contrats, une autre manière tout autant interventionniste pour les grandes puissances « d’occuper le terrain » géopolitique ? Les grandes firmes manufacturières l’ont, elles, bien compris.

Enfin, il est évident qu’entre les déambulations de paramilitaires privés russes en Syrie, les instabilités persistantes des proches voisins libyens et soudanais, sa lutte incessante anti-islamiste, Le Caire est en vigilance maximale continue, sans hésitation aucune aux démonstrations de force. Ce qui n’est pas s’en déplaire et convenir à ses alliés, tant géopolitiques que commerciaux.

Olivier DELAGARDE