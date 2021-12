L’EMA valide deux traitements anti-Covid

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé, jeudi, avoir validé deux nouveaux traitements contre le Covid-19.

Le régulateur européen du médicament a approuvé le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline (GSK) et un médicament immunosuppresseur, qui est déjà autorisé dans l’UE pour le traitement d’affections inflammatoires.

L’EMA explique que le traitement de GSK « réduit considérablement » les hospitalisations chez les patients à risque, alors que ‘’Kineret’’ du Suédois Sobi peut « empêcher le développement d’une insuffisance respiratoire sévère chez les patients atteints du Covid-19« .

Le traitement de GSK (appelé Xevudy ou Sotrovimab) est destiné au traitement du Covid-19 chez les adultes et les adolescents qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie, précise le régulateur dans un communiqué, ajoutant que l’utilisation du Kineret a été « étendue au traitement du Covid-19 chez les patients adultes ayant besoin d’un supplément d’oxygène et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère« .

Xevudy est le troisième anticorps monoclonal approuvé dans l’UE pour le traitement du Covid-19, après l’autorisation en novembre de Regkirona et Ronapreve.

Ce traitement par anticorps de synthèse permet de sélectionner des anticorps naturels et de les reproduire artificiellement pour les administrer ensuite en traitement, généralement par une perfusion.

S’agissant du Kineret, il fait partie de la famille des médicaments immunosuppresseurs, qui fonctionne en empêchant l’action d’un messager chimique impliqué dans les processus immunitaires qui conduisent à l’inflammation.

Au total, cinq médicaments ont été autorisés dans le cadre de la stratégie thérapeutique de l’UE, selon la commission européenne.

(Avec MAP)