L’Émir du Koweït appelle à l’unité face aux défis du pays

L’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a appelé, mercredi, à l’unité pour surmonter les défis “sérieux” auxquels est confronté le pays.

S’exprimant devant l’Assemblée nationale où il a prêté serment pour succéder à feu Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah décédé mardi, le nouvel Émir du Koweït a indiqué que le pays fait face à une situation délicate et à des défis sérieux qui ne peuvent être relevés qu’à travers l’unité des rangs et les efforts de tout un chacun.

Tout au long de son histoire, le Koweït a réussi à surmonter les rudes épreuves et à remporter les challenges à la faveur de la coopération de toutes ses composantes, a-t-il dit, promettant d’assumer la “lourde responsabilité” en faisant preuve d’espoir et d’ambition et de déployer les efforts afin de préserver la stature du pays.