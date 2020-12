L’équipe de Rachid Yazami parvient à recharger une batterie en un temps record

C’est une bonne nouvelle pour l’équipe du professeur Rachid Yazami, ancien directeur de Recherche au CNRS. Son équipe est parvenue à recharger totalement une batterie en 6 minutes.

Il s’agit d’une première mondiale, qui ouvre des perspectives prometteuses, notamment pour le secteur automobile. En effet, l’entreprise singapourienne KVI, fondée par le Pr. Yazami en 2011, et spécialisée dans la recherche sur les batteries intelligentes, a réalisé un exploit dans le cadre de travaux menés sur la recharge de batteries. En utilisant une nouvelle méthode de charge adaptive, KVI a annoncé être parvenue, dans un premier temps, à charger une batterie à haute densité d’énergie pour voiture électrique de 0 à 100% en moins de 20 minutes, avant de renouveler la performance en 6 minutes, avec une batterie à haute densité de puissance pour véhicules hybrides et pour le stockage de l’énergie.

En plein essor, le marché des voitures électriques fait toutefois face à la problématique de l’autonomie et du temps de charge des batteries, cette nouvelle pourrait donc considérablement changer la donne. Par ailleurs, cette avancée technologique concerne aussi l’efficacité et la fiabilité des smartphones et de l’ensemble des objets électriques pouvant être améliorés.