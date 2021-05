Les abattoirs de Casablanca décrochent le Label “HALAL”

Les Abattoirs de Casablanca viennent de décrocher le Label HALAL, une première pour un abattoir public de viandes rouges au Maroc, indique Casablanca Prestations dans un communiqué.

Le label HALAL décerné par IMANOR, va conférer aux abattoirs de Casablanca une assise nationale reconnue au niveau international permettant aux clients des Abattoirs de jouir d’un droit d’usage et de faire valoir le caractère Halal de tous produits approvisionnés des Abattoirs, ajoute la même source.

Le Label Halal permettra ainsi aux Abattoirs de Casablanca de renforcer son positionnement sur un marché Halal Marocain & International en plein expansion. Un marché qui représente de nouvelles attentes et exigences des professionnels et consommateurs des viandes rouges au Maroc et à l’international, selon la même source.

Casablanca Prestations, mandatée par le conseil de la ville pour la gestion et mise à niveau des Abattoirs, ne cesse de mettre en œuvre des projets et actions qui tracent une logique de développement innovante et intégrée qui a pour ambition l’expansion des marchés et la diversification des produits et services.

La démarche de labellisation Halal devrait d’ailleurs permettre aux Abattoirs de tirer profit des perspectives de développement offertes par de nouvelles parts de marché. En fait, cette reconnaissance présente un avantage concurrentiel des Abattoirs sur les marchés exigeant ou privilégiant les produits d’origine Halal.

Aussi, le Label Halal vise la satisfaction de nouvelles attentes exprimées par les clients (chevillards, sociétés de découpes, hôtels, restaurants et boucheries fines…) et qui affichent de plus en plus une demande pointue des produits d’abattage et de découpe labélisés Halal. Ces derniers leur permettront l’ouverture à l’export, aux chaines internationales de restauration et même aux demandes locales particulières.

La reconnaissance Label Halal permet aussi de confirmer la confiance des consommateurs d’ici et ailleurs de plus en plus soucieux de la durabilité et la qualité des produits de consommation notamment la viande.

Cette certification, attribuée aux Abattoirs par l’Institut marocain de normalisation (IMANOR), concerne les services d’abattage et produits de salle découpe. Les Abattoirs ont été soumis au processus d’évaluation imposé par IMANOR attestant la conformité à la norme marocaine NM08.0.800 spécifiant les exigences pour les aliments Halal.

Les Abattoirs de Casablanca sont agréés par l’ONSSA depuis 2016 et certifiés ISO 22000 pour la 5 ème année consécutive depuis 2017 et certifiés ISO 9001 pour la 2ème année consécutive depuis 2020.

( Avec MAP )