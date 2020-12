Les accords signés entre le Maroc, les USA et Israël vont avoir un impact positif sur toutes les régions

Les accords et les conventions qui ont été signés entre le Maroc, les États-Unis d’Amérique et l’État d’Israël vont avoir un impact positif sur toutes les régions du royaume, y compris les provinces du sud, a affirmé le président de l’Association des Régions du Maroc (ARM), Mohand Laenser.

Ces accords “vont avoir des répercussions sur l’ensemble des régions, dont la région du sud, dans le cadre de l’initiative d’autonomie, reconnue par les grandes puissances comme étant la seule issue au conflit”, a déclaré à la MAP M. Laenser, à l’issue d’une visioconférence avec le ministre de l’intérieur, tenue mercredi et consacrée au suivi de l’état d’avancement de la régionalisation avancée.

Lors de cette réunion, les présidents des régions ont tenu à exprimer leur soutien à “cette évolution que connait notre dossier du Sahara, suite à l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI, d’un côté, et le président américain Donald Trump, et le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas, de l’autre”.

“Tous les présidents des régions ont souligné ce nouvel aspect qu’entretient le Maroc avec les États-Unis et l’État d’Israël, puisqu’il s’agit d’un retour à une situation qui existait”, a fait observer le président de l’ARM.

Cette réunion, a relevé M. Laenser, s’inscrit dans le cadre des réunions périodiques entre le ministre de l’intérieur et le président de l’association de régions du Maroc, ajoutant qu’elle s’est penchée sur “l’examen de sujets concernant la marche des régions et l’état d’avancement du chantier de la régionalisation avancée au Maroc ainsi que les préparatifs à un démarrage plus élargi en 2021, avec beaucoup plus de compétences et d’attributions pour les présidents de régions”.

La visite au Maroc mardi d’une délégation américano-israélienne de haut niveau a été sanctionnée par une Déclaration Conjointe qui a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël.

Le Maroc et les États-Unis d’Amérique ont également signé, à cette occasion, deux accords de coopération destinés à promouvoir les investissements au Maroc et en Afrique, dont un mémorandum d’entente prévoyant de fournir un soutien financier et technique à des projets d’investissement privés, d’un montant de 3 milliards de USD, au Maroc et dans les pays d’Afrique subsaharienne, en coordination avec des partenaires marocains.

