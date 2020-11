Les actions marocaines à surveiller en 2021

La Bourse marocaine a connu une année 2020 plutôt mouvementée, mais certaines actions se sont distinguées par une certaine résistance à la volatilité. On fait le point sur les trois actions qui nous semblent les plus performantes, et sur leur trajectoire possible pour l’année 2021.

L’état de la Bourse marocaine en 2020

Les performances des actions de la Bourse marocaine avaient été particulièrement mauvaises au début de l’année 2020, tout comme pour les autres marchés boursiers mondiaux. L’indice de référence, le Morroccan All Shares (MASI), avait en effet accusé un plongeon marqué. Dans les mois qui avaient suivi, les commentateurs craignaient qu’il n’ait pas encore trouvé son seuil le plus bas.

Mais le MASI a entamé une tendance haussière à partir de la fin du mois d’avril 2020. Depuis, il progresse constamment, ayant atteint 10 593 points au début du mois de novembre. On notera cependant qu’il reste du chemin à parcourir avant d’atteindre des niveaux comparables à ceux du début de l’année 2020. Pour rappel, le MASI dépassait les 12 200 points pendant le mois de janvier.

Pour autant, les pronostics sont plutôt positifs pour l’évolution du marché des actions marocain en cette fin d’année 2020. L’arrivée de site pour investir en bourse a permis de rendre le marché des actions plus accessible, notamment avec des courtiers comme eToro, AvaTrade ou Libertex, qui visent maintenant le grand public. Il faudra donc surveiller avec attention les plus grandes actions marocaines en 2021, qui devraient continuer de progresser.

Source : Mohatatou via Wikimédia Commons (CC BY-SA 4.0)

Quelles actions sont à surveiller en 2021 ?

Parmi les actions à surveiller en 2021, on trouve bien sûr Attijariwafa Bank (ATW). Le premier groupe bancaire et financier du Maroc a montré une belle progression sur la seconde moitié de l’année 2020. Parti de 351 points en juillet dernier, il affiche actuellement 385 points. Par ailleurs, il s’agit d’une action solide, qui a su montrer sa résilience au fur et à mesure des années.

On citera aussi l’action Maroc Telecom (IAM). La société de télécommunications et filiale de Vivendi a également réussi à mitiger en partie ses pertes de l’année. Elle performe même plus que l’ATW sur la même période. Après avoir touché son seuil le plus bas à 112 points au mois de mars, elle a réussi à franchir le seuil des 142 points au mois de juillet, ce qui montre une capacité de rebond plutôt conséquente.

Enfin, la troisième action qu’il nous semble important de surveiller pour l’année 2021 est celle de la Banque Populaire du Maroc (BCP). Elle a touché son seuil le plus bas plus tardivement que les autres actions en 2020 : 190 points au mois de mai dernier. Mais cela a été compensé par une remontée plutôt efficace. Début novembre, elle a ainsi dépassé les 244 points. Sur les six derniers mois, la hausse est constante, à part un léger retracement sous les 225 points en août dernier.

Ces trois actions semblent donc avoir encaissé la volatilité importante de 2020 avec une certaine solidité. Il faudra bien sûr continuer à garder un œil sur le MASI pour déterminer si la tendance sera durable pour le début de l’année prochaine.