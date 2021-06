Les aéroports du Maroc accueillent 195.547 passagers à travers 1.857 vols du 15 au 21 juin

Les aéroports du Royaume ont accueilli, durant la semaine allant du 15 au 21 juin courant, 195.547 passagers à travers 1.857 vols aériens (arrivées et départs internationaux), selon l’Office national des Aéroports (ONDA).

L’aéroport Casablanca-Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli plus de 43% de ce volume global, via 762 vols transportant environ 84.100 passagers, suivi par celui de Marrakech-Menara avec 296 vols et 29.400 passagers et Tanger Ibn Battouta avec plus de 19.100 passagers et 190 vols, indique l’ONDA dans un communiqué. Ce trafic représente 43% du trafic passagers et 57% des vols accueillis durant la même période de l’année 2019, précise la même source, ajoutant que le trafic de survol a atteint pendant la même semaine, 2.100 mouvements d’avions.

Quant à la répartition du trafic passagers par faisceau géographique, l’Europe vient en premier rang en s’accaparant 86% du total du trafic international, avec plus de 168.500 passagers, suivie par l’Amérique du Nord (9.300 passagers) et l’Afrique (8.400).

En ce qui concerne la répartition des arrivées internationales en fonction des pays de la liste A et de la liste B, telles que déterminées par les autorités sanitaires, l’ONDA fait savoir que les aéroports marocains ont accueilli 126.966 passagers en provenance des pays de la liste A, soit 98.5% des arrivées internationales et seulement 1.844 passagers de la liste B.

“Pour accueillir ces passagers dans les meilleures conditions sanitaires, l’ONDA s’est engagé dans un programme d’accréditation sanitaire international mené par le Conseil International de Aéroports (Airport Health Accreditation)“, affirme l’Office. Avec 15 aéroports accrédités, le Maroc est en tête des pays africains en termes du nombre d’aéroports accrédités, suivi par l’Egypte et l’Afrique du Sud avec 9 aéroports accrédités.

L’ONDA est soucieux d’offrir aux passagers, en collaboration avec tous ses partenaires aéroportuaires (DGSN, Gendarmerie Royal, Administration des Douanes et des impôts indirects, ministère de l’Intérieur, ministère de la Santé, Compagnies aériennes, etc), un excellent niveau d’accueil et reste à l’entière disposition de ses clients pour de plus amples informations.

Avec Map