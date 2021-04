Les Algériens gaspillent 10 millions de baguettes par jour

Plus de 10 millions de baguettes de pain sont été jetées dans les poubelles en Algérie chaque jour, selon la Fédération Nationale des Boulangers Algériens (FNBA).

La production quotidienne de baguettes de pain est de plus de 50 millions, dont 20% (10 millions) finissent dans les décharges publiques sous forme de déchets ménagers, a précisé le président de la Fédération, Youcef Kalafat, cité par les médias locaux.

Le président de la Fédération algérienne des Boulangers, qui pointe du doigt le manque de civisme indéniable de la population et s’indigne d’un tel comportement, relève que ces quantités jetées dans les poubelles sont ensuite collectées et intégrées dans l’alimentation du bétail.

Pour sa part, le ministère algérien du commerce a fait état d’un gaspillage quotidien de 535 tonnes de pain, soit au moins 45 tonnes par jour depuis le début du mois sacré.

Une récente étude publiée par l’Association pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) relève que “350 millions de dollars partent ainsi, chaque année, dans les poubelles à cause de l’inconscience et du je-m’en-foutisme des gens”.

L’Algérie importe chaque année, pour 1,5 milliard de dollars, du blé pour la fabrication de la farine et de la semoule. Entre 2017 et 2019, ce pays a importé de grandes quantités de blé tendre, pour un montant de 4,3 milliards de dollars.

( Avec MAP )