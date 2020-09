Les Américains résidant au Maroc peuvent voter et voici comment

Les ressortissants américains qui résident au Maroc et qui envisagent de voter aux présidentielles de novembre 2020, doivent déposer au plus le tard, le 6 octobre, leur bulletin de vote, au Consulat général des États-Unis à Casablanca.

Dans un communiqué publié sur le site de l’Ambassade des États-Unis à Rabat, les ressortissants américains résidant au Maroc sont invités à déposer leur bulletin de vote, le 6 octobre au plus tard, au Consulat des États-Unis à Casablanca. En rappelant que les Ambassades et les Consulats ne sont pas des bureaux de vote, elle invite à « agir maintenant » et sans attendre.

« Les bulletins de vote soumis après cette date seront tout de même expédiés, mais pourraient arriver trop tard et par conséquent ne pas être comptabilisés ». Par ailleurs, le délai fixé dépend des conditions locales qui sont susceptibles d’évoluer. Si un changement intervient, l’Ambassade communiquera à ce sujet, mais recommande vivement la soumission du bulletin au plus vite.

Plus de détails sur la procédure sont disponibles sur le site de l’Ambassade des États-Unis.