Les associations des restaurants touristiques mettent en garde contre « l’euthanasie » du secteur

Suite aux dernières déclarations de la ministre du Tourisme sur une chaîne nationale, une réunion de crise a réuni le mardi 21 décembre 2021 à Marrakech, les restaurants touristiques classés du Royaume, représentés par leurs Associations Professionnelles régionales, indique un communiqué du groupement des associations régionales des restaurants touristiques du Maroc.

A l’issue de cette réunion, les Associations de Professionnels tiennent à apporter les précisions suivantes :

1/ Le secteur de la restauration touristique est le seul à avoir été écarte de toute mesure de soutien et d’accompagnement, et à n´avoir bénéficié d´aucunes aides ni mesures de soutien, alors même qu´il a été en première ligne face aux effets dévastateurs de cette pandémie.

Les restaurants touristiques ont fait appel aux crédits Relance et Oxygène afin de survivre à court terme, et le prolongement des mesures de restriction, ainsi que le manque de visibilité quant à une reprise éventuelle, menace la pérennité des derniers établissements encore ouverts dont la survie dépendra des mesures adéquates et sérieuses que les responsables voudront bien mettre en place.

Le secteur de la restauration touristique est assujetti à de nombreuses taxes fiscales fixes calculées sur la base de leur valeur locative et leur investissement. En absence de revenus, ces taxes devraient être annulées pour les exercices (2020 et 2021).

2/ Les restaurants touristiques, comme leurs appellation officielle l´indique, sont partie intégrante de l´activité touristique, conformément aux lois 61-00 et 80-14.

Bulletin Officiel n°: 3.866 du 03/12/1986, page: 346 « Arrêté du ministre du tourisme n° 899-84 du 22 rebia I 1407 (25 novembre 1986) fixant les normes de classement des établissements touristiques » qui encadre le rattachement des établissements au secteur du tourisme. Il définit également les conditions d’octroi de classement touristique 1, 2 ou 3 fourchettes attribué aux établissements de restauration touristique.

3/ La gastronomie a toujours été la première vitrine de toutes les opérations de promotion nationales et internationales du tourisme marocain, à l´instar de ce qui se fait dans tous les pays du monde.

Le Ministère du Tourisme qui reconnaît que le développement du tourisme passe incontestablement par le développement des deux pôles que sont l’animation et la restauration devrait sauvegarder les acquis avant d’encourager la création de nouveaux établissements d’animation touristiques, comme annoncé par Madame la Ministre.

4/ Les restaurants touristiques du Maroc ont toujours été classés par les délégations du tourisme régionales à l’exclusion de tout autre département ministériel.

Depuis la création des conseils régionaux du tourisme, les associations régionales des restaurants touristiques ont toujours fait partie de leur conseil d’administration.

5/ Les restaurants touristiques ont participé à toutes les opérations de solidarité nationales en offrant des milliers de repas et en participant au fonds de solidarité nationale conformément a l´initiative de SM le Roi que Dieu le glorifie et le préserve.

Au vu de ce qui précède, nous demandons une réunion urgente avec Madame la Ministre du Tourisme afin clarifier une situation dangereuse par ses répercussions sociales, financières et humaines et qui porte atteinte à un secteur essentiel de l´activité touristique représentant plus de 1.000 établissements à travers le Royaume.

Par ailleurs, en plus d´être pénalisés et privés de toutes mesures de soutiens, les restaurants touristiques se voient aujourd’hui obligés de justifier et légitimer leur place dans l´échiquier du tourisme national.

Imane Rmili

Présidente de l’Association Régionale des Restaurants classés de la Wilaya de Marrakech –Safi Goulahcen Mohamed

Association Régionale des Professionnels des Restaurants Souss Massa Khalid Abbadi

Association Régionale des Restaurateurs Touristiques Casablanca Settat Ahmed Sentissi

Association Régionale des Restaurants à vocation touristique Fès Meknes Hassan Benarfa

Association Régionale des Restaurateurs de Rabat et Régions Laila Boudad

Association Régionale des Restaurateurs d’Essaouira Larbi Sabaoui

Association Régionale de Restaurant à vocation touristique de Région Daraa tafilat.