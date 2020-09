Les Ateliers Pédagogiques du musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc-Aman

Dans le but de continuer à accomplir sa mission culturelle et pédagogique vis à vis du jeune public, le Musée MOHAMMED VI pour la civilisation de l’eau au Maroc – Aman – a mis en place des ateliers pédagogiques destinés aux enfants de 5 à 12 ans. Le musée accueillera les enfants pendant toute l’année scolaire, chaque Mercredi après-midi à partir du 16 Septembre 2020.

Cette initiative en partenariat avec Couleur Com et la Maison de la Science, s’inscrit dans le but éducatif du musée, afin de sensibiliser les élèves via des ateliers autour de l’eau, des concepts globaux de durabilité et de préservation des ressources naturelles. L’étape de manipulation conduit à une réalisation personnelle que les enfants emportent, ces ateliers éveillent le goût de la culture, de la découverte, de la recherche et du savoir d’une façon ludique.

Le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc-Aman, est fondé par le Ministère des Habous & des affaires islamiques, projet inédit à Marrakech. Le musée est une institution culturelle qui s’est donné pour mission la valorisation des patrimoines du royaume et a pour vocation de préserver la mémoire, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine hydraulique marocain comme un référent de la gestion de l’eau au niveau mondial.