Les chioukhs des tribus sahraouies se réjouissent de la décision US sur la marocanité du Sahara

Les chioukhs des tribus sahraouies dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra se sont réjouis vendredi de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.

Réunis à Laâyoune, les chioukhs ont souligné dans un communiqué que cette décision, qui conforte la marocanité du Sahara, est le fruit de l’implication personnelle de SM le Roi Mohammed VI à travers Ses contacts permanents et directs avec les responsables de l’administration américaine, ajoutant que cet évènement historique marque un tournant dans l’évolution du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume.

Ils ont également rendu hommage à la sagesse des décisions prises par SM le Roi et à la vision éclairée du Souverain visant à instaurer la paix dans la région et à lui épargner les risques des guerres et des divisions à travers la proposition sérieuse, crédible et réaliste de l’autonomie sous souveraineté marocaine, précisant que les chioukhs des tribus sahraouis considèrent cette initiative marocaine, à l’instar du Conseil de sécurité, de l’administration américaine et de plusieurs autres grands pays, comme la seule base pour une solution juste et permanente pour la réalisation de la paix et de la prospérité dans la région.

Le communiqué dénonce par ailleurs toute atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume ainsi que toutes les provocations des adversaires du Maroc visant à déstabiliser la région, à menacer sa paix et sa stabilité et à entraver la coopération économique du Royaume avec sa profondeur africaine.

Convaincus de la justesse de la première cause nationale, qui a été consacrée par la communauté internationale et l’administration américaine à travers sa reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, les chioukhs des tribus sahraouis ont réaffirmé leur soutien constant à toutes les sages décisions de SM le Roi et Ses initiatives éclairées visant la réalisation de la paix, de la sécurité, de la prospérité et du développement de la région au service des intérêts de la population du Sahara et de l’ensemble du peuple marocain de Tanger à Lagouira.

