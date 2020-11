Les contrats à terme sur actions américaines en hausse tirés par l’annonce sur le vaccin de Moderna

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté lundi tirés par les informations sur les résultats d’études positifs d’un autre vaccin potentiel contre la Covid-19, l’indice général S&P 500 à la bourse de New York devant ouvrir plus haut après avoir terminé la semaine dernière à un niveau record.

Les contrats à terme liés au S&P 500 ont ainsi bondi de 0,9%, alors que les contrats liés à l’indice industriel Dow Jones ont grimpé de 1,5%, selon le Wall Street Journal.

La société américaine de biotechnologie Moderna a annoncé lundi que son vaccin potentiel contre le coronavirus est efficace à 94,5% dans la lutte contre le virus. Le vaccin Moderna – aux côtés du candidat tout aussi efficace de Pfizer – offre une autre lueur d’espoir pour la maîtrise de la pandémie qui sévit actuellement à travers le monde.

Les actions de Moderna ont bondi de 13% dans les échanges avant commercialisation. Les entreprises devant profiter de la réouverture de l’économie ont également grimpé, avec United Airlines en hausse de 8% et l’opérateur de croisière Royal Caribbean Group en hausse de 7,9%, selon la même source.

Les entreprises qui ont bénéficié des commandes à domicile ont reculé, Zoom Video Communications en baisse de 4,9% avant commercialisation et Peloton Interactive en baisse de 4%. Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte coloration technologique, ont baissé de 0,3%.

Les investisseurs ont récemment été soutenus par la perspective de nouvelles plus positives sur les vaccins contre le coronavirus, ce qui pourrait signaler un retour à une plus grande normalité économique. La nouvelle d’un essai réussi de Pfizer et BioNTech a été favorablement accueillie par les marchés la semaine dernière.

( Avec MAP )