Les crevettes, principale source de devises parmi les produits aquatiques du Vietnam

La valeur des exportations vietnamiennes de crevettes a dépassé 3,8 milliards d’USD en 2021, en hausse de 3% par rapport à 2020, et représente environ 45% du montant total des exportations de produits aquatiques du pays, rapporte mercredi l’Agence vietnamienne d’information (AVI).

Selon l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de crevettes ont chuté pendant deux mois consécutifs au cours du troisième trimestre 2021, en raison de la suspension des activités, pour cause de pandémie, dans de nombreuses usines dans le delta du Mékong, qui représentaient 80% de la production de crevettes du pays.

Les expéditions ont commencé à rebondir dans la seconde moitié d’octobre après la reprise des opérations des usines, a indiqué le secrétaire général de la VASEP, Truong Dinh Hoè.

Les exportations de crevettes vers les États-Unis ont maintenu une croissance assez bonne malgré les impacts du Covid-19, a-t-il noté, précisant qu’au cours des 11 premiers mois de l’an dernier, elles avaient rapporté 984 millions d’USD, soit une augmentation annuelle de 22%.

En outre, le Vietnam a également été le plus gros fournisseur de crevettes au Japon, en République de Corée et en Australie. Il a été le 2e fournisseur de crevettes en Union européenne (UE) et le 4e en Chine.

La superficie de crevetticulture du pays couvre environ 740.000 ha, avec une production annuelle moyenne de plus de 900.000 tonnes.

La production de crevettes prévue par la VASEP augmentera d’environ 9% par an entre 2022 et 2025, et d’ici 2025, les exportations de crevettes pourraient atteindre 5,6 milliards d’USD.

