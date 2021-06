Les diplomates africains doivent s’inspirer de l’exemple du Maroc (journal kényan)

Les diplomates africains doivent s’inspirer de l’exemple du Maroc qui oeuvre sans relâche pour le renforcement de la coopération intra-africaine, écrit vendredi le journal kényan “The Star“.

Dans un article sous le titre : “Les diplomates africains doivent s’inspirer de l’exemple du Maroc: une diplomatie réfléchie qui fonctionne“, le journal met en avant dans ce sens les actions entreprises par l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Gambou, pour le renforcement des relations entre le Royaume et le Kenya. L’ambassadeur du Maroc “a donné une autre image à la diplomatie en Afrique” en initiant des projets qui tendent à repenser autrement la coopération entre le Maroc et le Kenya, en particulier, et la coopération intra-africaine, en général, écrit l’auteur de l’article.

Le journal souligne que M. Gambou “a entièrement repensé les relations entre le Maroc et le Kenya, cinquième et sixième plus grandes économies respectives de l’Afrique”, en initiant des missions d’affaires et des visites des gouverneurs des comtés du Kenya au Maroc.

Les initiatives entreprises par M. Gambou “donnent la preuve que les ambassadeurs africains ne sont pas que de simples diplomates”, relève l’auteur de l’article, en soulignant que la promotion des relations intra-africaines est le moyen le plus sûr pour stimuler le commerce entre les pays africains et assurer le bien-être socio-économique des Africains.

El Mokhtar Gambou, universitaire et ancien député, “fait partie de cette catégorie spéciale qui émerge pour redéfinir autrement la diplomatie africaine dans le continent“, note le journal, en ajoutant que “le diplomate marocain, un arabophone mais avec une maîtrise impeccable de l’anglais, a ouvertement et activement damé le pion à ses collègues du continent en engageant des projets sociaux et économiques entre le Kenya et le Maroc”.

“Les autres diplomates africains doivent se montrer aussi audacieux que Gambou pour que l’Afrique grandisse“, souligne l’auteur de l’article.

Avec MAP