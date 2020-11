Les Eaux Minérales d’Oulmès distribue des cartables issus de l’Up-Cycling au profit de 3000 enfants défavorisés

Les Eaux Minérales d’Oulmès a lancé la première opération au Maroc de distribution de cartables issus de l’up-cycling. Cette action citoyenne vise la distribution de 3000 cartables et trousses fabriqués par Moroccan Upcycling Program à partir de bâches publicitaires, à 3000 élèves provenant de populations précarisées à travers le Royaume.

Grâce à la mobilisation d’associations partenaires à but non lucratif comme ‘ Amis des écoles’ et ‘Les anges de l’espoir’, la distribution de cartables a touché des enfants des régions de Marrakech, Had Soualem, Agadir, El Jadida et Oulmès.

Au Maroc, plus de 250 000 bâches publicitaires sont utilisées chaque année pour des campagnes de communication de courte durée. Les récupérer et les recycler permet d’alimenter une chaîne de production artisanale créatrice d’emplois, et de participer à notre échelle à l’économie circulaire.

Les Eaux Minérales d’Oulmès a volontairement stocké l’ensemble de ses bâches publicitaires pendant une année afin de les réexploiter de façon utile.

« Cette opération traduit nos valeurs en tant qu’entreprise marocaine responsable puisqu’elle créée une jonction entre nos engagements citoyens et nos engagements pour un développement et une croissance durables et responsables. » a déclaré M. Naoufel Jellal, Directeur Général Délégué.

Rappelons, à cet effet, que Les Eaux Minérales s’est engagée depuis plus de 20 ans en faveur de l’éducation via de nombreuses actions à travers le Royaume, et notamment la création et la prise en charge intégrale de l’école ‘Al Manbaa’ située à Tarmilate, qui assure chaque année la scolarité de plus de 200 écoliers dans les conditions les plus favorables à la réussite.

À propos des Eaux Minérales d’Oulmès Les Eaux Minérales d’Oulmès, société anonyme cotée à la bourse de Casablanca, filiale du Groupe Holmarcom, est le premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc. Acteur international, la société opère également en Afrique subsaharienne à travers sa filiale E.T.E. située au Bénin. Entreprise marocaine citoyenne vouée à l’hydratation saine et au rafraîchissement, Les Eaux Minérales d’Oulmès a accompagné trois générations de marocains dans leur quotidien à travers ses marques emblématiques. Depuis plus de 85 ans, Les Eaux Minérales d’Oulmès innove continuellement pour offrir des produits de qualité supérieure, suivant des normes internationales strictes, en plaçant le développement durable & social au cœur de son processus.