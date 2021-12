Les Emirats arabes unis adoptent le week-end samedi-dimanche

Le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé mardi que samedi et dimanche seront désormais les jours du week-end dans le pays au lieu de vendredi-samedi et ce, à partir du 1er janvier 2022.

Il a également été décidé d’instaurer un système de travail hebdomadaire qui s’étale sur quatre jours et demi, soit de 7h30 à 15h30 de lundi à jeudi et de 7h30 à 12h00 le vendredi pour toutes les administrations publiques, rapporte l’agence émiratie de presse (WAM), ajoutant que les horaires des écoles publiques seront annoncées ultérieurement.

En outre, le gouvernement a fixé l’heure de la grande prière du vendredi à 13h15 au niveau de tout de l’État et valable pour toute l’année, selon la même source.

Le nouveau système de travail hebdomadaire, explique le gouvernement émirati, renforcera la position des Émirats arabes unis en tant que centre économique mondial et renforcera l’intégration de l’économie nationale en relation avec les économies et les marchés mondiaux, outre l’amélioration de la performance et la productivité dans l’administration publique.

L’adoption de samedi-dimanche en tant que jours de repos hebdomadaire soutiendra également le secteur financier, en harmonie avec les bourses internationales, les marchés financiers et les banques internationales.

« Ce week-end étendu entre dans le cadre des efforts du gouvernement des Émirats pour améliorer l’équilibre entre le travail et la vie personnelle (…) de même que pour augmenter les performances en matière de compétitivité économique » du pays, a ajouté la même source.

( Avec MAP )