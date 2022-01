Les enjeux et les défis de la présidence française de l’Union Européenne

Par Karim IFRAK*

Depuis le 1er janvier 2022, relevant la Slovénie sortante, la France vient de prendre, officiellement, la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne (PFUE). Il s’agit de la treizième fois de son histoire que cette charge lui incombe. La première ayant eu lieu en 1959, sous le septennat de Charles de Gaulle, la dernière présidence française date de 2008, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Ainsi, cet exercice qui consiste principalement à diriger les réunions des ministres européens, est également l’occasion pour le pays qui en a la charge temporaire de porter ses priorités, voire une certaine vision politique pour l’Europe. À la faveur de cette présidence, la France se dotera donc d’un pouvoir non décisionnel certes, mais d’influence non négligeable. En fixant l’ordre du jour des réunions du Conseil, Paris s’offrira alors l’opportunité de placer, en haut de la pile, certains dossiers et d’influer ainsi sur le calendrier législatif de l’UE.

Dans la mécanique complexe des institutions européennes, la présidence du Conseil est l’égale de la présidence de la Commission, l’institution qui a le droit exclusif d’initiative législatif, et de la présidence du Parlement, l’institution qui partage avec le Conseil les fonctions législative et budgétaire de l’Union. Mais le poids politique des États membres et la légitimité historique de leurs représentants confèrent également, à la présidence du Conseil, une dimension symbolique forte dont peuvent se saisir les dirigeants des pays qui la détiennent pour

en élargir le cadre. La fonction institutionnelle se double alors d’une fonction programmatique destinée à imprimer une marque politique, plus ou moins forte, sur les évolutions de l’Union.

Ainsi, en déclarant, à l’occasion d’une conférence de presse fleuve tenue le 9 décembre, qu’ « au fond, il nous faut définir ensemble ce que sera l’Europe de 2030 », E. Macron revendique ouvertement, mais plus que d’autres dirigeants, cette fonction pour la PFUE, avant d’ajouter : « S’il fallait résumer, en une phrase, l’objectif de cette présidence, je dirais que nous devons passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. C’est ça, l’objectif

que nous devons poursuivre ».

Les objectifs « français » prioritaires

En tout, ce sont 400 réunions de travail, conseils officiels ou informels, tables rondes et autres sommets qui sont d’ores et déjà prévus au cours des six mois de la présidence française de l’Union européenne. Ce marathon politico-diplomatique qui va coûter la coquette somme de 151 millions d’euros, vient de débuter par une première rencontre tenue mercredi 19 janvier à Strasbourg, entre E. Macron et le Parlement européen. Une première occasion pour le Chef de l’État de présenter les projets que la France compte défendre pendant son éphémère présidence.

Il s’agit d’un programme politique ambitieux qui réclame, afin de pouvoir aboutir, l’adhésion d’une bonne majorité d’eurodéputés. Une première rencontre qui sera suivie, le jeudi 20 janvier, par les différents commissaires européens à Paris. Par la suite, différentes réunions ministérielles se tiendront en France, à Brest et à Amiens, autour des ministres européens de la Défense, des Affaires étrangères, de l’Environnement et de l’Énergie. Cependant, lors de la conférence tenue le 9 décembre, E. Macron a eu largement le temps de détailler les grands axes de la PFUE. Sous cet angle, la France espère peser dans ces quelques dossiers en particulier :

1. La relance et réorientations économiques

La priorité immédiate pour l’UE est la relance économique qui recouvre la sortie de crise, mais également l’adaptation des outils industriels et commerciaux aux défis technologiques, climatiques et géoéconomiques. Ce domaine ne sera pas au cœur de l’activité législative de la PFUE, mais il occupera une place centrale des discussions pilotées par la France au Conseil, ou dans d’autres forums, notamment la réunion informelle des Chefs d’États et de gouvernements prévue les 10 et 11 mars, à Paris. Le programme européen de relance est en

grande partie inscrit dans le plan NextGenerationEU de 750 milliards € et sa composante principale, la facilité de reprise et de résilience, dotée de 672,5 milliards € pour financer les plans nationaux des États membres.

La France aura également la charge de lancer les discussions sur un autre sujet crucial pour la capacité d’action de l’Union : les ressources propres (RNB). Ces dernières, qui permettent à l’UE de financer son budget sans dépendre des contributions des États membres, sont depuis longtemps un sujet de désaccord entre les institutions et les États. Elle est devenue plus urgente avec le retrait du Royaume-Uni qui a entraîné une baisse des ressources RNB, et le plan de relance NextGenerationEU, financé par un emprunt qui doit être remboursé d’ici 2057. Le 22 décembre 2021, la Commission a présenté ses propositions pour diriger vers le budget de l’Union, d’ici 2026-2030, 3 sources de revenus : 25% des recettes tirées du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), 75% de celles du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, et 15% de l’impôt sur les bénéfices résiduels des multinationales reversés aux États dans le cadre de l’accord de l’OCDE sur la taxation mondiale des entreprises. Sauf miracle, un accord d’ici fin juin paraît peu probable.

2. La révision des règles budgétaires de l’Union européenne

Lors de sa conférence de presse tenue le 9 décembre 2021, E. Macron a estimé que les mesures financières qui ont été prises pour amortir les conséquences économiques de la crise sanitaire interrogent la pertinence des règles qui régissent actuellement le fonctionnement budgétaire de l’UE, notamment les accords de Maastricht. «Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s’était passé », avait-il déclaré. En ligne de mire : la sacro-sainte règle selon laquelle le déficit public annuel d’un État ne doit pas excéder 3 % de son produit intérieur brut (PIB), et

la dette publique reste en deçà des 60 % du PIB. Une ligne de conduite souvent critiquée, et qui a fini par voler en éclat en mars 2020, avec le déblocage de dispositifs d’aides massifs aux entreprises et aux salariés.

Parmi les pistes de travail envisagées, un système d’endettement à la carte, selon les capacités de chaque pays, qui pourrait être géré par une Agence européenne de la dette. Cet organisme est évoqué dans une tribune publiée fin décembre par le Financial Times et cosignée par E. Macron et Mario Draghi, le président du Conseil des ministres d’Italie et ancien président de la Banque centrale européenne. Reste à convaincre l’Allemagne, pour laquelle la crise sanitaire a été un révélateur, et les États du nord de l’Europe, réputés plus rigoureux en matière

budgétaire, du bien-fondé d’un tel système. La question budgétaire sera donc l’un des enjeux d’un sommet des Chefs d’État et de gouvernement européens, prévu à Paris les 10 et 11 mars prochains. Il y sera également question de la relance industrielle du continent, du financement des transitions écologiques et numériques, et de l’harmonisation des salaires minimums européens.

3. Le renforcement de la souveraineté européenne

La crise sanitaire a montré la large dépendance des pays européens vis-à-vis de la Chine, à commencer par la pénurie des masques chirurgicaux. Face aux grandes puissances, américaines et asiatiques notamment, la France entend renforcer l’indépendance industrielle du continent européen, et en faire une référence dans certaines «filières fortes pour structurer le monde de 2030 », tout en les adaptant aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Parmi les secteurs qui pourraient faire l’objet de politiques d’investissement ambitieuses : l’hydrogène, le cloud, les semi-conducteurs, les batteries, la santé, la conquête spatiale ou encore les industries culturelles. Et dans cette perspective, il n’est pas inopportun de noter que cette liste fait largement écho à celle du plan national de réindustrialisation « France 2030 ».

Le Chef d’État Français entend tirer un avantage politique de la présidence française en montrant comment les décisions qu’il prend, à l’échelon national, poussent aussi l’Europe à changer.

4. Sécurité et défense

Un temps fort de la PFUE sera l’adoption par le Conseil européen, en mars, de la « Boussole stratégique » de l’Union. La France souhaite que sa présidence soit l’occasion de la mise en place d’« un livre blanc européen de défense et de sécurité ». Ce document, en préparation depuis l’automne 2020 sous la présidence allemande, doit fournir à l’Union européenne ses orientations politiques et stratégiques pour la décennie à venir dans quatre

domaines : la gestion des crises, la résilience, les capacités opérationnelles et les partenariats internationaux. La mesure la plus visible proposée par la Commission est la mise en place d’une capacité de déploiement rapide de 5 000 hommes, d’ici 2025, pour répondre à des menaces imminentes ou réagir face à une situation de crise. Le projet de boussole prévoit également de renforcer les cyberdéfenses de l’Union, ainsi que la planification et la coopération en matière de développement des capacités et d’industrie de défense, avec notamment la création, dés 2022, d’un centre d’innovation de défense au sein de l’Agence de défense européenne.

5. La réforme de l’espace Schengen

La France souhaite porter une réforme de l’espace Schengen, en particulier face aux crises migratoires. Pour y faire face, elle souhaite l’instauration d’un « mécanisme de soutien d’urgence aux frontières en cas de crise ». La France compte donc appuyer dans le sens d’une adoption plus rapide des dispositifs prévus par le pacte européen sur l’immigration et l’asile publié en 2020. Celui-ci inclut un système de filtrage des entrées aux frontières extérieures de l’UE et un partage plus important des responsabilités en matière d’immigration, avec une révision du règlement « Dublin III » qui détermine le pays à charge d’examiner une demande d’asile. C’est ce dernier point qui cristallise une large partie des désaccords, alors que la France espère un lissage des règles en matière de droit d’asile, afin d’éviter des « mouvements secondaires » à l’intérieur de l’Union, vers certains pays plutôt que d’autres. La crise entre la Pologne et le Bélarusse a démontré que si l’UE ne sait pas trouver un accord sur ce point, un pays dont le PIB est seize fois inférieur à celui de la France, serait alors capable de déclencher

à lui seul une crise d’une ampleur démesurée. Cette question à la fois sensible et complexe, concerne l’UE de la même façon que les pays qui représentent des points de départ des voies migratoires. Raison pour laquelle un

sommet entre l’Union africaine, organisation qui réunit les 55 États du continent africain, et l’Union européenne se tiendra, du 17 au 18 février, à Bruxelles afin de fixer un « new deal économique et financier avec l’Afrique », selon la formule du président Français. Il s’agit notamment de repenser les mécanismes d’investissement solidaires à destination du continent africain, « en bâtissant un avenir à la jeunesse africaine pour réduire les inégalités, lutter contre les trafics qui exploitent la misère et les passeurs qui ont fait de la Méditerranée un

cimetière honteux ».

Mais … car il y a toujours un mais

Au regard des élections présidentielles françaises prévues au mois d’avril 2022, cette présidence ne durera, inexorablement et au mieux, que jusqu’au mois de mars. De ce point de vue, le Conseil européen des 24 et 25 mars, en sera le principal temps fort. Au-delà, il sera malaisé d’obtenir des consensus politiques avec les différents Chefs d’États et de Gouvernement Européens. De même, l’hypothèse d’une alternance, et donc d’un changement de tous les ministres français en fonction à partir du mois de mai prochain, ne manquerait pas,

elle aussi, de remettre en cause l’issue de nombreuses négociations. Il est également possible que, durant la présidence française de la PFUE, E. Macron tente de tirer certains avantages en cultivant sa stature européenne. Néanmoins, cela peut se retourner contre lui, dans le cas où certains acteurs européens refuseraient de cautionner son leadership, vu que personne ne peut parier, sans prendre des risques, sur l’issu d’une élection présidentielle, que ce soit en France ou ailleurs.

*Docteur de l’École Pratique des Hautes Études (E.P.H.E), Karim IFRAK est islamologue

spécialiste de géopolitique des mondes musulmans