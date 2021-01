Les États du Golfe réitèrent leur soutien au Maroc et à la marocanité du Sahara

A l’issue des travaux du 41eme sommet des pays du Golfe réuni ce mardi 5 janvier en Arabie saoudite, auxquels a pris part l’Emir de Qatar , les membres du CCG ont rendu publique une déclaration finale où ils soutiennent notamment l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté sur son Sahara.

Le Conseil supérieur des États du Golfe a affirmé l’importance du partenariat stratégique entre le conseil de coopération et le Royaume et a appelé à intensifier les efforts pour mettre en œuvre les plans d’action commune qui ont été convenus dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Le conseil a confirmé également ses positions et décisions constantes liées au soutien de la souveraineté marocaine et son intégrité territoriale, exprimant son appui aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour instaurer la liberté de la circulation civile et commerciale dans la zone tampon d’El Guergarat au Sahara Marocain, ainsi son rejet de toute action ou pratique qui affecterait les mouvements de déplacement dans cette zone.