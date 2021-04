Les Etats Unis d’Amérique engagés à soutenir le développement du sport au Maroc

Les Etats Unis d’Amérique sont engagés à soutenir le développement du sport dans le Royaume du Maroc, a indiqué, vendredi à Salé, le Chargé d’affaires de l’ambassade américaine à Rabat, David Greene.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de l’annonce de la participation de l’AS Salé à la NBA Basketball Africa League (BAL), prévue à partir du 16 mai prochain au Rwanda, M. Greene a souligné que la coopération maroco-américaine dans le domaine sportif et de la jeunesse concerne plusieurs programmes à destination des jeunes en vue de renforcer leurs capacités, notamment en matière de leadership.

Le diplomate américain a expliqué que la tenue de la NBA BAL est le couronnement d’un long processus marqué par la propagation de la pandémie de Covid-19, saluant la volonté et les efforts de toutes les parties prenantes pour organiser cet événement sportif pour la première fois sur le continent africain.

Pour sa part, le président délégué de l’AS Salé, Abderraouf Bentaleb, a déclaré que cette cérémonie témoigne de la solidité des relations de coopération entre le Maroc et les Etats-Unis dans plusieurs domaines, notamment sportif.

A travers la NBA BAL, la franchise américaine de basketball ambitionne de développer l’intégration des jeunes par le biais du sport et leur inculquer les valeurs de citoyenneté et de civisme, a-t-il dit.

L’AS Salé, représentant du Maroc à la BAL, est déterminée à porter haut les couleurs nationales lors de cet événement organisé sous la supervision de la NBA et de la Fédération internationale de basketball (FIBA), a-t-il fait savoir, ajoutant que cette cérémonie reflète le leadership du Royaume au niveau africain, à la faveur de la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La participation de l’ambassade américaine au Maroc et de la NBA à cette cérémonie vient conforter, encore une fois, la position du Royaume et son leadership dans plusieurs domaines, notamment sportif, a relevé M. Bentaleb.

De son côté, l’ancienne star de la NBA, Sam Vincent a souligné que la franchise américaine est disposée à développer davantage la coopération avec le basketball marocain, relevant que l’AS Salé, avec son capital humain et ses dirigeants, est capable de remporter cette ligue.

Selon l’ancienne vedette des Celtics de Boston, des SuperSonics de Seattle et des Chicago Bulls, l’implication de la NBA dans cette compétition permettra aux jeunes générations de développer leurs capacités sportives et personnelles, ajoutant que cette action est susceptible d’impacter positivement toute la communauté.

La BAL est une compétition panafricaine organisée et subventionnée par la NBA et encadrée par la FIBA. Elle a été initialement prévue le 13 mars 2020 avant d’être reportée à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le coup d’envoi de la NBA Basketball Africa League sera donné à Kigali le 16 mai prochain avec la participation de 12 équipes africaines, alors que la finale est prévue le 30 du même mois.

Fruit d’un partenariat entre la FIBA et la NBA, NBA BAL se veut la première compétition organisée par la NBA en dehors de l’Amérique du Nord.

