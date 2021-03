Les Etudiants de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane Brillent de mille feux au programme Open Startup Maroc

Lundi 29 mars 2021 dernier, Président d’Al Akhawayn, Dr. Amine BENSAID, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, M. David GREENE, le Président de l’Université Mohamed VI Polytechnique, M. Hicham EL HABTI et le Président d’Impact pour le Développement (IFD), M. Tarik NESH-NESH ont co-présidé, à distance, la cérémonie de clôture du programme « Open Startup Maroc » pour célébrer les 7 équipes finalistes et annoncer l’équipe gagnante du programme, choisie parmi 94 participants.

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’innovation et de l’entreprenariat des jeunes, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI), à travers sa School of Business Administration, a été partie prenante pour lancer le programme Open Startup Maroc, qui vise à inculquer aux étudiants universitaires marocains et aux jeunes diplômés les compétences et connaissances pour lancer leur propre idée et entreprise.

26 étudiants d’Al Akhawayn ont participé à ce programme. 6 d’entre eux se sont qualifiés en demi-finale; 5 des 7 équipes finalistes incluaient chacune un membre étudiant d’Al Akhawayn, et chacune des 3 meilleures équipes avait un étudiant Al Akhawayn, ce qui illustre l’esprit d’excellence, d’innovation et de prise d’initiative qui règne au sein de la communauté de l’Université.

Fruit d’un partenariat tripartite entre Impact For Development (IFD), l’Université Al Akhawayn (AUI), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Université de Columbia et OST International, Open Startup Maroc est un programme de pré-incubation suivant un modèle basé sur le soutien d’un réseau au niveau national et international, qui permet le partage des enseignements, l’avancement des connaissances, le renforcement des capacités ainsi que le rayonnement à l’international. Il s’étale sur quatre mois et rassemble des équipes d’étudiants à fort potentiel issus d’institutions publiques et privées marocaines multidisciplinaires et multi-régionales.

A Rappeler qu’en septembre 2021, AUI et UM6P avaient signé une convention pour renforcer leur coopération en matière d’enseignement, d’e-learning, d’innovation, de recherche et d’entreprenariat.

Mohammed Drihem