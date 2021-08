Les Français passent un tiers de leur vie sur Internet

Les Français consacrent 27 ans, 7 mois et 6 jours de leur vie sur Internet. Par rapport à l’espérance de vie moyenne, qui est de 82,72 ans en France, cela représente presque un tiers de leur vie, selon une récente étude du fournisseur de réseaux privés NordVPN.

Les Français passent, au cours d’une semaine normale, un peu plus de 56 heures à utiliser Internet, soit l’équivalent de plus de deux jours. Cela représente 122 jours par an, soit près de 28 ans au total, d’après cette étude réalisée du 22 au 30 juin auprès de 5000 résidents français âgés de 18 à 74 ans.

Sur ces 56 heures par semaine, plus de 20 heures sont consacrées au travail, tandis que les 36 heures restantes sont consacrées à différentes activités en ligne.

L’heure à laquelle les Français commencent à naviguer sur Internet chaque jour est en moyenne 9h26 – et ils ne se déconnectent pas avant 21h23, révèle l’étude qui souligne que la plus grande partie du temps en ligne des Français par semaine (soit 6 heures et 39 minutes), est consacrée aux plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter. Une durée quasiment équivalente (6 heures et 18 minutes) est consacrée au streaming d’émissions de télévision et de films sur des plateformes telles que Netflix, Amazon Video et Hulu.

Enfin, une durée légèrement inférieure, soit 4 heures et 40 minutes, est consacrée à la visualisation de vidéos, sur Youtube par exemple.

En outre, 3 heures et 30 minutes par semaine sont consacrées à l’écoute de musique sur Spotify, Deezer, Amazon Prime Music et autres plateformes similaires, tandis que 2 heures et 48 minutes sont consacrées à des recherches sur Internet.

Par ailleurs, 2 heures et 36 minutes par semaine sont consacrées aux jeux (Fortnite, Minecraft, etc.) et 2 heures et 26 minutes aux tâches administratives, telles que les services bancaires en ligne.

“Une majorité d’utilisateurs cherchent à faciliter et à enrichir leur vie quotidienne grâce à un bouquet de plateformes et de services en ligne. En revanche, rares sont ceux qui se préoccupent de leur sécurité en ligne et de la confidentialité des données fournies aux applications et aux sites web”, alerte l’étude.

“Les longues heures passées sur Internet ne font que souligner le risque accru de devenir la victime d’un cybercriminel – et le contexte mondial actuel rend ces derniers encore plus actifs”, observe Daniel Markuson, expert en confidentialité numérique chez NordVPN.

L’étude rappelle également l’importance de la protection des données personnelles récupérées par les différentes plateformes utilisées quotidiennement. Parmi les données en ligne les plus divulguées publiquement figurent la date de naissance (67%), les noms et prénoms (63,7%), l’adresse complète (58,3%), le statut relationnel (38,3%), les goûts et les aversions (29,6%) ainsi que les coordonnées bancaires (32,8%). En outre, près d’un Français sur trois a déjà publiquement dévoilé sa taille de vêtements (27%) et ses coordonnées bancaires (25,3%).

“Aujourd’hui, la majorité de nos activités peuvent être effectuées en ligne, qu’il s’agisse d’effectuer des paiements ou de se divertir avec des émissions de télévision et des jeux. C’est pourquoi nous devons accorder une attention particulière aux cybermenaces en ligne”, affirme Daniel Markuson, expert en confidentialité numérique chez NordVPN.

( Avec MAP )