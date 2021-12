Les glaciers de l’Himalaya fondent à « un rythme rapide », selon une nouvelle étude

Les glaciers de l’Himalaya ont perdu de la glace dix fois plus rapidement que leur dernière expansion majeure lors du petit âge glaciaire, il y a entre 400 et 700 ans, a indiqué une étude menée par l’Université britannique de Leeds.

Les glaciers de l’Himalaya rétrécissent beaucoup plus rapidement que les glaciers d’autres parties du monde, un taux de perte que les chercheurs qualifient d' »exceptionnel » car ils ont perdu environ 40 % de leur superficie.

L’étude intitulée « Perte de masse accélérée des glaciers himalayens depuis le petit âge glaciaire » a fait une reconstruction de la taille et des surfaces de glace de 14.798 glaciers himalayens pendant le petit âge glaciaire.

« Les glaciers ont perdu environ 40% de leur superficie, passant d’un pic de 28.000 km² à environ 19.600 km² aujourd’hui« , a précisé le document.

Au cours de cette période, ils ont également perdu entre 390 km3 et 586 km3 de glace, soit l’équivalent de toute la glace contenue aujourd’hui dans les Alpes d’Europe centrale, le Caucase et la Scandinavie réunis.

L’eau libérée lors de cette fonte a fait monter le niveau de la mer à travers le monde de 0,92 mm à 1,38 mm, selon l’étude.

La chaîne himalayenne abrite la troisième plus grande quantité de glace glaciaire au monde, après l’Antarctique et l’Arctique, et est souvent appelée » le troisième pôle« .

L’accélération de la fonte des glaciers himalayens a des répercussions importantes sur des millions de personnes qui dépendent des principaux systèmes fluviaux d’Asie pour leur alimentation et leur énergie notamment les fleuves du Brahmapoutre, le Gange et l’Indus.

En février dernier, la rupture d’une partie d’un glacier de l’Himalaya a provoqué des inondations soudaines dans le nord de l’Inde, où un barrage hydroélectrique a été emporté par les flots torrentiels d’une rivière, faisant des dizaines de morts.

(Avec MAP)