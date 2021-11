Les grands atouts du « Dôme de fer » que le Maroc pourrait acquérir d’Israël

Le Maroc serait sur le point d’acquérir le fameux « Dôme de fer » israélien, un système anti-missile et anti-roquette développé par RAFAEL, l’autorité israélienne pour le développement d’armes et de technologie militaire, à en croire le site d’information israélien Ynet.

Arme de dissuasion et de défense aérienne, le « Dôme de fer » est aujourd’hui le nec plus ultra de la technologie militaire au niveau mondial. Ses avantages sur le champ de bataille sont multiples, prouvés et permettent à son détenteur de changer la donne en cas de conflit.

Ci-après les cinq grands atouts du « Dôme de fer » :

1) Permet de détruire en plein vol des roquettes de courte portée.

2) Peut intercepter des missiles ou des roquettes dans un rayon de 4 à 70 kilomètres.

3) Les tirs ennemis sont détectés par les radars mobiles du dispositif.

4) Les projectiles visant une zone habitée sont interceptés par le système et abattus en plein vol.

5) Infaillible, son efficacité peut atteindre facilement les 90%.