Les Guinéens aux urnes pour élire leur président

Plus de 5,4 millions d’électeurs guinéens passent aux urnes, dimanche, pour choisir leur président parmi 12 candidats, dont le chef d’Etat sortant, Alpha Condé, qui brigue un troisième mandat.

Les opérations de vote ont démarré à 08H00 (GMT et locales).

Parmi les 12 prétendants, la course lors du premier tour sera sans nul doute serrée entre le président sortant (82 ans), élu en 2010 et réélu en 2015 et le candidat de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, battu par Alpha Condé au second tour il y a dix ans, et au premier cinq ans plus tard.

Un second tour de la présidentielle aurait lieu le 24 novembre.

( Avec MAP )