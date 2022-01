Les innovations des smartphones ne peuvent se contenter d’évoluer au rythme du monde actuel

Les innovations dans le domaine de la téléphonie mobile ne peuvent se contenter d’évoluer au rythme du monde actuel, a indiqué le président et Head of MX Business, TM Roh, dans un éditorial intitulé « Une nouvelle norme pour les smartphones dans un monde en pleine mutation« .

« Nous devons avoir une longueur d’avance pour que notre technologie puisse contribuer à transformer la façon dont nous percevons tout ce qui nous entoure, et nous simplifier la vie. C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons constamment de repousser les limites de ce que permet un smartphone« , a affirmé M. Roh. Et de soutenir « le smartphone est un portail vers une évolution infinie. Et chez Samsung, nous n’avons jamais tenu cela pour acquis« .

« En regardant autour de moi, je suis émerveillé par la multitude d’innovations qui existent dans notre monde actuel. Mais ce qui me fascine le plus, c’est l’évolution du smartphone« , a-t-il dit, soulignant que cet appareil unique a fait émerger de nouvelles industries numériques (le travail à distance, l’enseignement, le divertissement et le fitness) en plus de la possibilité de capturer les moments et de découvrir davantage, mettant la communication, partout et avec tout le monde, au bout des doigts.

Dépasser les limites pour entamer le prochain chapitre de l’histoire des smartphones

En 2011, le Galaxy Note a combiné la praticité et la portabilité des smartphones avec l’écran large et la fonctionnalité des tablettes de type bloc-notes. Certains ont été surpris par l’écran de 5,3 pouces – considéré énorme à l’époque – mais le Note a créé une nouvelle ère qui fait qu’un grand écran est désormais la norme. Le S Pen a également surpris tout le monde, a indiqué M. Roh, relevant que cette innovation a permis aux gens de concilier créativité et productivité. « Ils étaient en mesure de noter rapidement leurs idées et leurs réflexions sur Samsung Notes dès que l’inspiration leur venait ». En 2019, « nous avons osé à nouveau redéfinir les smartphones. Nous avons lancé la série Galaxy Z Fold et introduit un tout nouveau facteur de forme dans l’industrie de la téléphonie mobile. Notre modèle pliable de pointe a changé la façon dont les gens utilisaient leurs téléphones« , a-t-il poursuivi.

Avec le mode Flex, les appels vidéo sont mains-libres et plus simples. Le fonctionnement multitâche avec plusieurs fenêtres est également très facile, puisque le téléphone se transforme en tablette en un clin d’œil. « Et là aussi, le marché l’a bien compris, puisque de nombreuses entreprises ont suivi l’exemple pour faire des téléphones pliables la grande nouveauté », a indiqué M. Roh.

Innover en écoutant les consommateurs et en prenant note

Dans un univers de similitude des smartphones et de modernisations récurrentes, l’ambition de Samsung reste ferme, a affirmé le président et Head of Mx Business, précisant qu’il s’agit de « détecter les signes de la mutation en cours – en écoutant vos réactions – et continuer à proposer des expériences mobiles qui nous permettent à tous d’évoluer ».

« Nous savons que beaucoup d’entre vous ont été surpris lorsque Samsung n’a pas lancé un nouveau Galaxy Note l’année dernière. Vous avez adoré la créativité et la performance incomparable de la série Galaxy Note, qui vous permettait de passer du gaming à la productivité en un clin d’œil. Vous vous êtes montrés enthousiastes à l’égard du stylet S Pen, que beaucoup trouvent équivalent à l’encre sur le papier. Et nous n’avons pas oublié ces expériences que vous aimez », a-t-il dit. Déclencher la prochaine évolution de Galaxy

Pendant des années, Samsung a converti les personnes peu convaincues qui pensaient que ses idées étaient irréalisables, qu’il s’agisse d’un écran trop grand, d’un stylet que personne ne pensait nécessaire ou encore d’un appareil photo de qualité professionnelle qui pourrait véritablement faire sortir la photographie mobile de l’obscurité, a relevé M. Roh. « À chaque fois que les appareils Samsung Galaxy évoluent, nous introduisons des fonctions qui redéfinissent toute la catégorie des appareils mobiles. Et nous sommes sur le point de redéfinir les normes de l’industrie une fois de plus », a-t-il soutenu. « À Unpacked en février 2022, nous vous présenterons l’appareil de la série S le plus exceptionnel que nous ayons jamais créé », a fait savoir le responsable à Samsung, ajoutant que la nouvelle génération de Galaxy S est arrivée, et elle regroupe les expériences les plus remarquables de Samsung Galaxy dans un seul et même appareil.

« Avec ce smartphone, vous dominerez la nuit en prenant les photos et les vidéos les plus précises et les plus claires que vous ayez jamais prises avec un téléphone. Vous dominerez aussi le jour avec une énergie, une vitesse et des outils que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous profiterez d’innovations avant-gardistes rendues possibles grâce à l’expérience Galaxy la plus ingénieuse qui soit », a assuré M. Roh.

Et de conclure: « Tout cela en ayant la satisfaction de faire partie de l’écosystème Galaxy le plus durable. Et, oui, vous aiderez Samsung à réinventer l’avenir des smartphones une fois de plus. Tenez-vous prêts pour l’ultime expérience Ultra ».

(Avec MAP)