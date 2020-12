Les JT de 2M feront peau neuve avant la fin de l’année

C’est lors de son intervention devant la Commission de contrôle des finances publiques, en présence notamment du patron de la SNRT et du ministre de tutelle, Othman El Ferdaous, que le Directeur général de Soread-2M, Salim Cheikh a annoncé la nouvelle. Les journaux télévisés de 2M changeront de format et deviendront des magazines d’information quotidiens.

À l’heure du JT, tout le monde est déjà informé de ce qui se passe, à travers les réseaux sociaux, les notifications sur le téléphone… « les chaînes généralistes doivent alors compléter cela et avoir une réelle valeur ajoutée, avec des analyses, du décryptage, et ce, avec la contribution de spécialistes, politiques et experts… », explique Salim Cheikh. Ainsi, ce nouveau format devrait faire son apparition d’ici une quinzaine de jours. Les studios de la chaîne, quant à eux, ont déjà été équipés de matériel high-tech afin de permettre cette transition.