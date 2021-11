La Commission Interministérielle des Prix, réunie vendredi à Rabat, a assuré que les marchés sont approvisionnés de façon abondante et avec une diversité en produits de base.

« Notre pays a pu garantir l’approvisionnement des différents marchés en différents produits de base grâce aux efforts déployés par l’Etat et par les opérateurs privés surtout en cette conjoncture mondiale caractérisée par les fluctuations des prix des produits de base et des perturbations de l’approvisionnement résultant de la faiblesse de l’offre par rapport à la demande », a fait savoir la Commission lors de cette réunion tenue sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, en présence des représentants des Départements chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, de l’Industrie et du Commerce, de l’Energie et du Haut-Commissariat au Plan.

Les représentants des différents départements présents ont, ainsi, fait part, chacun en ce qui le concerne, de l’état d’approvisionnement des prix et des opérations de contrôle, relevant que « les stocks disponibles couvrent largement les besoins ».

La commission a, aussi, rappelé les mesures prises par le gouvernement pour atténuer l’impact des hausses des cours mondiaux sur les prix internes afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, notamment la suspension des droits de douane à partir du 1er novembre 2021 sur les importations du blé tendre et du blé dur, le maintien de la suspension des droits de douane sur les légumineuses et le beurre et le soutien des prix du blé tendre importé pour maintenir stables les prix des farines issues de ce blé et par conséquent ceux du pain standard.

Les prix des produits réglementés, de même que ceux des produits subventionnés tels que le gaz butane, le sucre et la farine nationale de blé tendre sont maintenus à leurs niveaux, a assuré la Commission.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Mme Fettah Alaoui a souligné l’importance de la tenue de cette réunion pour faire le point sur l’état de l’approvisionnement, de la situation des prix et du bilan des opérations de contrôle.

Conformément aux Orientations énoncées par SM le Roi dans son discours lors de l’ouverture du parlement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la mise en place d’un stock stratégique des produits de base et des produits de santé pour permettre l’approvisionnement des marchés de façon régulière, a-t-elle dit.

Faisant remarquer que les cours des matières premières ont augmenté à l’échelle internationale pour des raisons de reconstitution de stocks et de relance économique, la ministre a relevé, à cet égard, que le gouvernement a pris des mesures importantes pour préserver le pouvoir d’achat des Marocains notamment la suspension des droits de douane sur le blé pour préserver son prix.

Pour ce qui est des cours du gaz butane et du sucre, Mme Fettah Alaoui a noté que la Caisse de compensation joue pleinement son rôle dans ce sens en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

S’agissant des autres matières premières, la ministre a expliqué qu’il s’agit d’une situation qui s’impose au monde entier, assurant que l’ensemble des départements et les opérateurs veillent au contrôle nécessaire pour accompagner cette période de crise.

Clôturant cette réunion, la ministre a félicité les différents services aussi bien au niveau central que local pour les efforts déployés pour le suivi de l’évolution des marchés et la situation de l’approvisionnement et des prix pour faire face à toute forme de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.

Elle a aussi souligné que « la commission interministérielle des prix doit intensifier la tenue de ses réunions pour faire face à tout dysfonctionnement éventuel des marchés et proposer les mesures anticipatives pour y faire face ».

Avec Map