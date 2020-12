Les Marocains d’Espagne célèbrent la reconnaissance des Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les associations marocaines de la communauté autonome de Madrid ont organisé, dimanche, une imposante manifestation dans le centre de la capitale espagnole pour célébrer la reconnaissance historique des États-Unis d’Amérique de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara, et soutenir toutes les actions engagées par le Maroc pour défendre son intégrité territoriale.

Organisée devant le siège du consulat du Royaume à Madrid, cette manifestation a connu la participation de centaines de membres de la communauté marocaine résidant en Espagne, venant de différentes villes comme Barcelone, Bilbao, Murcie, Alicante, Gérone, Tolède et autres.

Les participants à cette manifestation ont exprimé leur fierté des acquis diplomatiques obtenus par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, qui ont abouti à l’annonce de la décision historique américaine relative à la reconnaissance de la souveraineté marocaine pleine et entière sur le Sahara marocain, et à la confirmation de la proposition marocaine d’autonomie comme seule solution sérieuse et crédible à ce différend artificiel.

Brandissant le drapeau national et les portraits de SM le Roi, les Marocains d’Espagne ont réitéré leur adhésion constante aux fondements sacrés du Royaume et à son intégrité territoriale, et leur mobilisation derrière Sa Majesté le Roi pour défendre les causes justes du Maroc, et faire face à toutes les manœuvres hostiles.

A cette occasion, ils ont souligné la nécessité de continuer à se mobiliser pour soutenir la diplomatie marocaine, qui a remporté de grandes victoires en faveur de la première cause nationale et leur adhésion inconditionnelle pour la défense du Sahara marocain et de l’unité du Royaume.

Ils ont également lancé un appel à la société civile espagnole et aux organisations internationales afin de contribuer aux efforts déployés pour trouver une solution pacifique à la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine à travers la proposition d’autonomie, comme étant seule solution durable à ce conflit artificiel, ainsi que pour dénoncer les actes provocateurs menés par les séparatistes pour déstabiliser la région.

(avec MAP)