Les médecins des FAR assurent des prestations médicales dans les provinces de Bouarfa-Figuig, Errachidia et Ouarzazate

Les médecins militaires relevant des unités des Forces Armées Royales implantées dans les provinces de Bouarfa-Figuig, Errachidia et Ouarzazate continuent d’assurer des consultations médicales au profit des populations habitant à l’Est et au Sud-est du Royaume.

Ainsi, 449 habitants des provinces de Bouarfa-Figuig, Errachidia et Ouarzazate ont bénéficié de prestations médicales fournies par les médecins militaires durant le mois d’août 2020.

Au niveau de la province de Bouarfa-Figuig, 59 hommes, 103 femmes et 49 enfants ont bénéficié de cette initiative, notamment à Tendrara et Bouanane. Dans la province d’Errachidia, 16 hommes, 59 femmes et 30 enfants ont bénéficié de cette initiative, notamment à Tazougart, Tazouz et Fezzou. Au niveau de la province Ouarzazate, à Tagounit, M’Hamid El Ghizlane et Foum Zguid, les médecins des FAR ont procédé à des examens médicaux et consultations en faveur de 40 hommes, 57 femmes et 33 enfants.

Il est à noter que les services médicaux fournis par les médecins des FAR se déroulent dans les dispensaires relevant du ministère de la santé ouverts au niveau des communes concernées.