Les mesures déployées pour la réussite de la rentrée 2021-2022 au menu d’une rencontre

Les mesures déployées pour garantir les conditions optimales au lancement effectif de la saison 2021-2022, le 1er octobre, dans les instituts de formation publics et privés, a été au centre d’une rencontre semi-présentielle tenue jeudi.

Cette réunion, présidée par le secrétaire général du département de la Formation professionnelle, Arafat Athmoune, en présence de directeurs centraux, responsables et délégués régionaux du département de la Formation professionnelle, intervient dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour la réussite de la rentrée 2021-2022 et la nécessité d’accélérer l’exécution des chantiers et projets stratégiques pour la mise en œuvre de la loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Lors de cette rencontre, le secrétaire général n’a pas manqué d’aborder le communiqué du ministère publié jeudi, faisant état que la rentrée scolaire aura lieu le 1er octobre en mode présentiel dans tous les établissements scolaires et universitaires, les instituts de formation professionnelle des secteurs public et privé et les écoles des missions étrangères, mais également de la possibilité d’opter pour l’enseignement à distance concernant les familles d’élèves qui en expriment le souhait.

Il a été question lors de cette réunion de l’alignement des projets avec les recommandations du rapport de la commission spéciale du nouveau modèle de développement et de l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents chantiers relatifs à la feuille de route sur le développement de la formation professionnelle et à la création des “Cités des Métiers et des Compétences” dans chaque région, présentée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 4 avril 2019 au Palais Royal à Rabat, conclut le communiqué.

( Avec MAP )