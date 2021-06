Les opportunités d’investissement au Maroc exposées aux opérateurs de la zone économique de Katowice

Les opportunités du développement des relations économiques entre le Maroc et la Pologne ont été au centre d’une rencontre, jeudi, entre l’ambassadeur du Maroc à Varsovie Abderrahim Atmoun et les responsables de la zone économique spéciale de Katowice au Sud de la Pologne.

Lors de cette visite, effectuée à l’invitation de Joanna Sekula, sénatrice et présidente du groupe d’amitié Pologne-Maroc, l’ambassadeur s’est entretenu avec le président de la zone économique de Katowice Mateusz Rykala des moyens de lancer des partenariat avec des zones économiques et industrielles marocaines, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Varsovie.

La zone économique spéciale de Katowice, rappelle la même source, a été désignée comme la première zone franche d’Europe et deuxième au niveau mondial. Plus de 450 entreprises y opèrent actuellement, ce qui représente environ 42 milliards de zlotys d’investissements et plus de 80.000 emplois, note le communiqué.

cette occasion, M. Atmoun a présenté les opportunités offertes par le marché marocain aux entreprises polonaises, notamment dans les provinces du Sud. Il a indiqué que la position géographique du Royaume peut permettre aux entreprises polonaises de s’ouvrir au marché africain, dont les besoins ne cessent de s’accroître dans plusieurs domaines.

Il a relevé que les provinces du sud du Royaume sont devenues une zone d’investissements par excellence et ce grâce à ses nombreux atouts fiscaux et géographiques.

M. Atmoun a également visité la faculté de pharmacie de l’Université de Médecine de la région de Silésie et rencontré le recteur adjoint Jerzy Stajko et le doyen de la faculté Robert Wojtczak, pour évoquer les possibles partenariats entre les universités polonaises et marocaines, poursuit la même source.

Une réunion a également eu lieu avec le président de la ville de Sosnowiec Arkadiusz Checinski.

Lors de ces différentes rencontres, l’ambassadeur du Maroc a présenté à ses interlocuteurs les avancées réalisées dans plusieurs domaines et les différentes possibilités de partenariat et de coopération, facilitées par un climat de stabilité politique, une diversité économique et des atouts géographiques majeurs, ajoute la même source.

( Avec MAP )