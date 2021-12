Les partis formant la majorité sont soucieux de réussir l’expérience gouvernementale actuelle

Le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), M. Aziz Akhannouch, a fait part, samedi à Marrakech, du souci des partis formant la majorité de réussir l’expérience gouvernementale actuelle et d’œuvrer à honorer pleinement leurs engagements vis-à-vis des citoyens.

Intervenant lors d’une rencontre de communication avec les militants du parti au niveau de la région Marrakech-Safi, M. Akhannouch, a mis en relief la cohésion entre toutes les composantes de la majorité gouvernementale actuelle, telle que fondée sur une communication permanente.

Dans ce contexte, Il s’est prononcé en faveur de la consécration de cette majorité gouvernementale au niveau des régions, des provinces et des préfectures, mettant en relief les énormes efforts consentis par les coordonnateurs régionaux et militants du parti, qui ont permis aux citoyens de contribuer au renforcement du développement et d’augmenter le taux de participation aux élections, en application de la méthodologie du parti qui a oeuvré, sans relâche, afin d’assurer le transfert du discours, de l’action et de la pratique politiques de la capitale et grandes métropoles vers les villages et villes éloignés. Dans ce sens, M. Akhannouch, a appelé à renforcer l’édification du parti, à travers la tenue de congrès provinciaux et des unions et le renouvellement des structures en préparation au 7è Congrès national du parti, tout en relevant la nécessité d’investir dans « le capital humain électoral » pour consacrer la présence du RNI sur la scène politique, valoriser la communication avec les citoyens, et élaborer un programme de formation et de communication pour accompagner les différents programmes, dont la mise en œuvre du chantier Royal de la généralisation de la protection sociale.

Les participants à ce meeting, ont souligné, quant à eux, l’importance de l’organisation de cette rencontre deux mois après les élections, qui témoigne du souci permanent du parti à la faveur d’une action collective et organisée et la garantie de la continuité, afin de permettre au parti d’assumer pleinement son rôle dans l’encadrement et la formation.

Ils ont indiqué que les résultats réalisés lors des dernières élections au niveau de la région Marrakech-Safi, traduisent les efforts consentis par toutes les composantes de cette formation politique qui ont fait confiance aux adhérents et militants du parti.

Les militants du parti ont aussi exprimé leur disposition et engagement à garantir la réussite du 7è Congrès national du RNI prévu les 4 et 5 mars 2022, ainsi que de toutes les prochaines échéances, annonçant l’entame de l’organisation des congrès provinciaux et les structures du parti, ainsi que le renouvellement des structures du parti très prochainement.

Les participants ont fait part également de leur détermination à renforcer la gouvernance territoriale avec tous les acteurs locaux, régionaux et provinciaux, à accompagner la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement ainsi que des programmes gouvernementaux, et à contribuer à traiter la problématique de la réduction des disparités sociales et territoriales.

Les militants se sont également engagés à présenter des solutions innovantes répondant aux aspirations des citoyens, leur garantir l’accès aux services sociaux de base en tant que pilier de la justice sociale et à leur trouver des solutions réelles, tout en répondant à leurs préoccupations et revendications urgentes. Il se sont dits aussi disposés à encourager l’initiative privée pour réaliser une dynamique sérieuse et durable de l’économie et la création de postes d’emploi suffisants de nature à résorber le chômage dans les différentes régions du Maroc.

Organisée par la Coordination Régionale du parti à Marrakech-Safi, cette rencontre a connu la participation du coordinateur régional du RNI à Marrakech-Safi, les coordinateurs provinciaux de la région, les élus, les parlementaires de la région et les représentants de plusieurs organisations parallèles et structures professionnelles relevant du RNI dans la région.

Avec MAP