Les pays partenaires et l’ONU sont appelés à appréhender que la sécurité régionale passe par la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La sécurité régionale dans le Maghreb, mais aussi celle de l’Europe, passe par la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, a indiqué l’éminent analyste politique paraguayen, Ignacio Martinez.

“La sécurité régionale, y compris celle de l’Europe, passe par la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette question d’unité nationale du Royaume jouit du soutien des États-Unis et de la communauté internationale qui est soucieuse du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde”, a souligné M. Martinez, qui commentait, dans une déclaration à la MAP, le discours prononcé samedi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 46è anniversaire de la Marche Verte

Le journaliste et écrivain paraguayen a ajouté que, comme souligné par le Souverain, “le Royaume est appelé à consolider et entretenir les relations avec les pays qui appuient la position marocaine et la cause nationale du Maroc”.

Et de faire observer que le rétablissement en novembre 2020 de la libre circulation au niveau du poste frontière d’El Guerguerat, a changé la donne et, malgré toutes sortes de menaces, le Maroc en a tiré des acquis sur les plans interne et externe.

Pour lui, la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte est l’occasion d’insister sur la souveraineté indiscutable du Maroc sur son Sahara, “soutenue par les Etats-Unis à travers une décision historique que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit en appréhender l’importance pour la sécurité et la paix dans la région”.

M. Martinez, auteur fin 2020 d’un livre intitulé “Regard latino-américain sur le Sahara marocain”, a fait observer que les orientations du Royaume et de la communauté internationale consolident le processus politique visant une solution définitive, fondée sur l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Un autre fait marquant, a-t-il poursuivi, est que plus de 24 pays ont ouvert des consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla. Il s’agit là d’une réalité qui confirme le large soutien à la position marocaine.

L’expert paraguayen a relevé que le Maroc est resté à toute épreuve attaché au dialogue et aux voies juridique et diplomatique, ce qui appelle chez les pays partenaires du Royaume des positions plus fermes pour que la reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara soit explicite, concrète et sans équivoque.

“Le monde, en particulier les pays partenaires du Maroc, doit savoir que la paix et la sécurité régionales exigent le strict respect des décisions du Conseil de sécurité depuis 2007, ainsi que des Tables Rondes organisées sous les auspices des Nations Unies”, a-t-il conclu.

Avec Map