Les premiers chiffres des investissements publicitaires Ramadan 2021

Le mois sacré génère habituellement de très fortes audiences sur les différents médias et correspond à une nette augmentation de la consommation de biens, de services et de médias. Ce contexte exceptionnel de Ramadan génère par conséquent un pic notoire des investissements publicitaires au Maroc.

Comme chaque année, IMPERIUM fournit les chiffres clés de ces investissements publicitaires, tous médias confondus : télévision, radio, affichage, presse, cinéma et digital. À l’issue de cette première quinzaine de Ramadan 2021, ces indicateurs sont d’ores et déjà disponibles, laissant apparaître la tendance de l’année.

Ramadan 2021 : très forte hausse des investissements publicitaires

La tendance haussière du mois de Ramadan en termes d’investissements publicitaires se confirme nettement en cette première quinzaine du mois (du 1er au 15 Ramadan). Ceux-ci s’élèvent, en brut, à plus de 536,5 millions de DH, soit +45% par rapport à l’année précédente (370,5 M de DH), période ayant été très fortement impactée par le confinement total du pays. Il convient par conséquent de nuancer cette forte hausse, car évaluée par rapport à une période de crise exceptionnelle, et de l’interpréter d’avantage comme un retour à la normale.

Tous les médias ont profité de cette tendance haussière, le digital en tête, avec une évolution exceptionnelle de +354,5% , suivi par la presse (+59,5%), la télévision (+51%) la radio (+42%) et l’affichage (+22%). Le cinéma quant à lui est toujours en arrêt total d’activité en raison de la crise de la Covid-19.

Parts de marché: la télévision toujours en tête

La tendance actuelle, qui dénote une nette reprise de l’économie nationale, se traduit par des recettes publicitaires, elles aussi majorées pour l’ensemble des médias, durant les 15 premiers jours du mois de ramadan. En termes de répartition budgétaire sur les différents médias, la tendance connaît très peu de changements comparée à celle du mois de ramadan 2020, et le classement des médias en termes de part de marché reste identique. En effet, la télévision est toujours le média le plus plébiscité à hauteur de 64% (soit +2 points par rapport à 2020), suivi de l’affichage avec 19% de parts de marché (malgré -3,5 points par rapport à 2020), la radio qui perd à peine 0,2 point avec une PDM de 11,2%, la presse stagne à hauteur de 4,5%, et le digital qui connaît une légère hausse de 0,7 point, avec 1% de PDM.

Les secteurs qui investissent

À l’exception de quelques secteurs qui ont moins investi cette année par rapport à l’année précédente, à savoir l’Immobilier (-68,5%), la Culture et les Loisirs (-58%) ou les Administrations (-29,5%), la quasi totalité des secteurs ont plus investi comparé à 2020, selon les chiffres recueillis pour ces 15 premiers jours du mois de ramadan.

Parmi eux, le secteur des Télécommunications continue à être le secteur au plus fort taux d’investissements, avec un budget publicitaire en hausse +26 % (contre –18% en 2020), pour un total de près de 118 MDH. Le secteur alimentaire, retrouve sa position de second plus grand investisseur sur cette période, avec une hausse de +78,6 % (contre -44% en 2020), ayant investi quelque 92 MDH. À la troisième place de l’investissement publicitaire sectoriel, le secteur de la Banque-assurance gagne 2 places, avec une hausse de +197,4 % et un budget de près de 53 MDH.

Cette année, on trouve respectivement aux quatrième et cinquième places, les secteurs de l’Administration (-2 place par rapport à 2020) et le Bâtiments et travaux publics (+4 place par rapport à 2020).

D’autres secteurs accusent de très fortes tendances haussières par rapport à 2020, tels que la Bureautique et l’Informatique (+1684,5%), l’Assurance et Finances (+272,4%) ou l’ameublement et la décoration (+202,7%).

Plus d’annonceurs en 2021

Si les budgets publicitaires connaissent une forte hausse en valeur, la présence d’annonceurs sur cette période du ramadan s’est également renforcée. 625 annonceurs ont répondu présents cette première quinzaine de Ramadan, contre 578 en 2020. Soit une hausse de + 47 annonceurs. Plus spécifiquement, la Télévision enregistre une hausse de 29 annonceurs en plus, avec 90 annonceurs ayant communiqué sur ce média, contre 61 en 2020.

Globalement, les indicateurs d’investissements publicitaires dénotent d’une très nette relance du secteur de la publicité et de la communication.