Les prix Fifa The Best seront remis le 17 décembre

La cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en septembre et reportée en raison de la pandémie, se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 décembre, a annoncé vendredi l’instance du football mondial.

Les successeurs de Lionel Messi et Megan Rapinoe, couronnés l’an passé à la Scala de Milan, recevront un trophée au goût de Ballon d’Or, puisque la récompense suprême habituellement décernée en décembre par le magazine France Football a été annulée cette année.

“Après la reprise sans danger des compétitions, grâce à un mélange de travail acharné et de solidarité dans notre sport, le football a été une rare source de réconfort et de joie pour beaucoup. Il est donc important que la Fifa honore ces réussites en cette année extraordinaire”, explique l’instance.

Outre les prix du joueur et de la joueuse de l’année, la Fifa décernera ceux des meilleurs gardiens et entraîneurs d’équipe masculine et féminine, ainsi que le prix Puskas du plus beau but et celui du fair-play.

Les lauréats seront désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d’un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre.

Les principales distinctions cette année ont pour l’heure été attribuées par l’UEFA, qui a sacré le 1er octobre l’attaquant polonais Robert Lewandowski, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, ainsi que la Danoise Pernille Harder, transférée cet été de Wolfsburg à Chelsea.

( Avec AFP )