Les provinces du sud suscitent un grand intérêt auprès des opérateurs économiques polonais

L’investissement dans le secteur halieutique dans les provinces du sud du Royaume a été au centre d’une rencontre, lundi à Varsovie, entre l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun et des opérateurs économiques polonais.

Il s’agit de MM. Krzysztof Stanuch, président de «Baltic Net», une entreprise spécialisée dans la production et la réparation d’équipements de pêche et Boguslaw Szemioth, président du Conseil North Atlantic Producers, une unité spécialisée dans la pêche et les préparations à base de poissons.

Les échanges ont porté notamment sur le secteur de la pêche au Maroc et plus particulièrement dans les provinces du Sud, indique un communiqué de l’ambassade.

Les deux représentants du secteur maritime polonais ont démontré un fort intérêt pour développer des projets de coopération avec le Maroc, ajoute la même source. A cet égard, le président de la société Baltic Net, a indiqué avoir eu des contacts avec la coopérative «Dakhla Trawls» pour organiser des ateliers de formation en faveur des pêcheurs de ladite coopérative dans le cadre des projets de développement du port et de la région de Dakhla.

Il a également émis le souhait de pouvoir se rendre au Maroc pour rencontrer le directeur du centre régional d’investissement de la région de Dakhla afin de concrétiser ce projet de coopération et identifier d’autres opportunités d’affaires dans la région dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ajoute la même source.

Avec MAP