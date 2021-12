Les récentes pluies suscitent l’optimisme des agriculteurs

Les pluies enregistrées fin novembre dans la province de Berrechid ont suscité une grande satisfaction dans les milieux des agriculteurs et ceux qui s’intéressent particulièrement au secteur agricole ce qui augure d’une saison agricole prometteuse.

Ces précipitations, qui se sont abattues sur les différentes régions du Royaume, sont de nature à raviver l’espoir des agriculteurs pour que la campagne agricole actuelle réponde aux attentes des acteurs de la filière agricole.

En effet, les pluies enregistrées dans cette province auront un impact très positif, malgré leur retard, sur l’accélération des opérations de labour et de semis de différentes cultures notamment les céréales d’automne, les légumineuses et les cultures fourragères.

Ces pluies auront un impact identique sur les arbres fruitiers en ce sens qu’elles créeront les conditions appropriées pour que les agriculteurs poursuivent la plantation de nouvelles superficies, outre leurs répercussions positives sur le cheptel en assurant le fourrage dans les zones pastorales et les terres de repos.

Toutefois, le succès de la campagne agricole actuelle reste tributaire notamment des pluies à venir et de leur répartition régulière dans le temps et l’espace selon les étapes de croissance des cultures.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du ministère de l’Agriculture à Berrechid, Hassan Saad Zaghloul, a souligné qu’afin de contribuer à assurer un bon démarrage de la campagne agricole, les services du département de l’Agriculture dans la province organisent au profit des agriculteurs des campagnes de sensibilisation dans divers domaines parallèlement aux étapes de croissance des cultures avec pour objectifs l’utilisation des semences sélectionnées et des engrais, la lutte contre les mauvaises herbes et les maladies parasitaires.

M. Zaghloul a également indiqué que les quantités vendues des semences sélectionnées pour les grains d’automne s’élèvent à 41.100 quintaux à travers 18 points de vente répartis sur les différentes communes de la province.

En conformité avec les objectifs de la stratégie baptisée « Generation Green », la direction provinciale de l’Agriculture à Berrechid a adopté cette saison le système de culture direct sur une superficie de 2.000 ha dans la perspective d’atteindre 30.000 ha en 2030, et ce comme moyen d’intensifier la culture des céréales, d’augmenter les revenus des agriculteurs et de réduire les effets des changements climatiques, a-t-il poursuivi.

L’agriculture de conservation consiste en une série d’opérations agricoles visant à pérenniser les activités de cultures en vue notamment de réduire ou d’éliminer l’opération de labour afin d’améliorer et préserver la vie biologique dans le sol.

Selon le directeur provincial de l’Agriculture, le système de culture direct consiste à éliminer l’opération de labour avant la culture et à effectuer le processus de semis et de fertilisation en même temps et en une seule opération, le but étant d’améliorer la fertilité du sol ainsi que sa capacité à stocker et à utiliser l’eau, outre la réduction du coût de production.

Cette technique tend également à identifier les obstacles à adopter l’agriculture de conservation par les petits agriculteurs ainsi que les moyens d’inciter à utiliser ce système agricole.

( Avec MAP )