Les relations entre le Maroc et la France sont “très étroites”, les deux pays ayant en partage les mêmes valeurs, a affirmé lundi à Rabat Christian Cambon, président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc au Sénat français dont il préside la commission des affaires étrangères, de la défense et des Forces armées.

Le Royaume “a toujours été un lieu de rencontre des civilisations et un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, et nous partageons les mêmes valeurs”, a souligné M. Cambon lors d’une rencontre entre le président de la Chambre des représentants et une délégation parlementaire française.

Cité dans un communiqué de la Chambre des représentants, le président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc s’est félicité de la qualité de la coopération entre les deux institutions législatives, exprimant la volonté de la consolider davantage au cours de la période à venir.

La France, a-t-il dit, “respecte la religion musulmane ainsi que le Prophète de l’Islam, et toute offense à leur encontre n’exprime pas l’opinion de la majorité des Français qui considèrent l’Islam comme une composante essentielle de la société française et respectent le Prophète comme étant le symbole le plus fort de l’Islam”.

De son côté, le député de l’assemblée nationale de la circonscription des Français établis à l’étranger Mjid El Guerrab a salué les relations distinguées entre les deux pays, mettant en avant la richesse et la diversité de la coopération franco-marocaine sur les plans culturel, économique, militaire et social ainsi que la dimension humaine dans les relations bilatérales.

Pour sa part, le Président de la Chambre des représentants a souligné que l’amitié maroco-française repose sur des bases très solides, relevant que “les périodes difficiles constituent une occasion d’explorer de nouvelles opportunités de coopération”.

M. El Malki a indiqué que l’Islam est une religion qui rejette la violence et l’extrémisme et que le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, consacre la véritable image de l’Islam qui appelle à la modération, à la tolérance et à l’ouverture sur l’Autre quelle que soit sa religion.

( Avec MAP )