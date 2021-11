Les taux de fret élevés risquent de compromettre la reprise économique mondiale

La reprise de l’économie mondiale est menacée par les taux de fret élevés, qui devraient se maintenir dans les mois à venir, a averti la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

« Les prix mondiaux à la consommation augmenteront sensiblement au cours de l’année à venir tant que la situation qui perturbe la logistique maritime ne sera pas débloquée et que les contraintes qui paralysent les ports et les terminaux ne seront pas levées », a mis en garde la CNUCED dans sa récente analyse sur les transports maritimes 2021.

Le rapport de la CNUCED montre que « si la flambée actuelle des taux de fret des conteneurs devait persister, elle pourrait augmenter les niveaux de prix des importations mondiales de 11% et les niveaux de prix à la consommation de 1,5% d’ici 2023 ».

« L’envolée actuelle des taux de fret aura un impact profond sur le commerce et compromettra la reprise socio-économique, en particulier dans les pays en développement, jusqu’à ce que les opérations de transport maritime reviennent à la normale« , a prévenu Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED, citée par le rapport.

« Le retour à la normale voudrait dire investir dans de nouvelles solutions, notamment dans les infrastructures, la technologie dont la numérisation du fret, et les mesures de facilitation du commerce« , a-t-elle ajouté.

La demande de marchandises a rebondi au second semestre de 2020 et en 2021, les consommateurs ayant acheté des biens plutôt que des services pendant la durée du confinement et des restrictions liés à la pandémie, explique l’agence onusienne, relevant que le travail à domicile, les achats en ligne et l’augmentation des ventes d’ordinateurs ont tous imposé une pression sans précédent sur les chaînes d’approvisionnement.

Cette forte augmentation des flux commerciaux conteneurisés s’est heurtée à des contraintes de capacité du côté de l’offre, notamment la capacité de transport des navires porte-conteneurs, la pénurie de conteneurs, la carence en main-d’œuvre, les restrictions permanentes d’accès et de sortie liée au COVID-19 dans les régions portuaires et la congestion des ports, fait remarquer la même source.

Ce décalage entre l’explosion de la demande et la réduction de facto de la capacité d’offre a ensuite conduit à des taux de fret records pour les conteneurs sur pratiquement toutes les routes commerciales, selon le rapport.

L’impact des frais de transport élevés sera plus important dans les petits États insulaires en développement (PEID), qui pourraient voir les prix à l’importation augmenter de 24 % et les prix à la consommation de 7,5 %. Dans les pays les moins avancés (PMA), le niveau des prix à la consommation pourrait augmenter de 2,2 %.

( Avec MAP )