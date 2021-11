Les tergiversations de l’Algérie au sujet du Sahara épinglées par plusieurs médias argentins

Plusieurs médias argentins, nationaux et régionaux, ont mis en doute la volonté de l’Algérie de s’inscrire dans la recherche d’une solution politique au différend autour du Sahara marocain, auquel cas le régime d’Alger « aura à affronter la communauté internationale ».

Le site d’information « El Desafio » s’interrogeait à juste titre, dans un article consacré à l’adoption de la résolution 2602 sur le Sahara, si « l’Algérie, et avec elle le polisario, va-t-elle continuer dans sa politique d’escalade qui la mettra face-à-face avec la communauté internationale, notamment après la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara ?»

Le média argentin relève que la résolution du Conseil de sécurité insiste sur la mission principale du nouvel envoyé personnel, Staffan De Mistura, à savoir « la préparation des tables rondes où toutes les parties au conflit sont conviées sans exception: le Maroc, l’Algérie, le Polisario et la Mauritanie ».

« Cependant, relève El Desafio, l’Algérie cherche à entraver la mission de maintien de la paix de l’ONU, afin de perpétuer le conflit dans la région ».

De son côté, le site d’information « El Predicador Argentino » cite les menaces proférées par le polisario après l’adoption de la résolution, vendredi dernier, en prévoyant « l’échec de la mission de l’envoyé personnel » avant qu’elle ne commence « la stagnation de la situation actuelle ».

Le site « Ultimanoticia » évoque, lui aussi, « le désespoir et la frustration qui se sont emparés du polisario qui a menacé de poursuivre son harcèlement contre le Maroc si l’ONU ne prend pas ses responsabilités ».

Et « Ultimanoticia » de souligner que « cette situation montre que les séparatistes n’ont pas d’autre alternative et qu’ils ont perdu le soutien politique de tous les pays du monde, à l’exception de l’Algérie et d’un groupe de régimes populistes et dictatoriaux comme le Venezuela et l’Iran ».

Un autre site argentin, « Tiempo de las PYMES » souligne « l’année des succès diplomatiques du Maroc”, qui a été couronnée par cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité.

Le média argentin cite à ce propos la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’ouverture d’une vingtaine de consulats dans les provinces du sud et la sécurisation du passage d’El Guergarat.

Le portail « 4semanas » s’intéresse pour sa part aux soutiens à la position marocaine dans la région latino-américaine, relevant notamment les récentes déclarations de la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères de Colombie, ainsi que le vote favorable du Mexique sur la résolution 6202.

Enfin, le site régional « Las24Horas de Jujuy » reproduit la réaction du ministre des Affaires étrangères, de la solidarité africaine et des Marocains résidents à l’étranger, M. Nasser Bourita, selon laquelle la résolution du Conseil de sécurité renforce les acquis du Royaume dans la question du Sahara et confirme une fois de plus la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre ce conflit artificiel.

