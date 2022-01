Les transferts des Marocains du monde s’élèvent à 100 MMDH en 2021

Les transferts des Marocains du monde (MDM) ont atteint 100 milliards de dirhams (MMDH) l’année dernière, a indiqué lundi le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Répondant à une question orale à la Chambre des représentants sur « les mesures nécessaires pour inciter les Marocains du monde à investir dans leur pays« , posée par le Groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, M. Jazouli a fait savoir que les transferts d’argent des MDM sont passés de 70 MMDH en 2020 à 100 MMDH en 2021, malgré les répercussions de la pandémie du Covid-19.

Le ministre a souligné que 10% de ces transferts enregistrés l’an dernier ont été canalisés vers l’investissement, notant que 8 MMDH ont été investis dans le secteur immobilier et 2 MMDH dans les secteurs productifs. Ces chiffres, qui restent importants, « nous incitent à redoubler d’efforts afin d’encourager les Marocains résidant à l’étranger à investir plus dans leur pays d’origine et d’atteindre 20 ou 30 MMDH, par exemple, à court terme, ainsi que d’améliorer le taux d’investissement ciblant les secteurs productifs« .

Avec MAP