Les variants de la covid-19 au Maroc, le point avec Dr. Tayeb Hamdi 

La situation sanitaire au Maroc reste préoccupante à cause des variants découverts qui sont très virulents. Comment se fait la distinction entre ces variants ? Les explications du médecin et chercheur dans les systèmes de santé, Dr. Tayeb Hamdi.

Les nouveaux variants apparus au Maroc, notamment Delta, ont compliqué la situation des hôpitaux marocains. Selon les chiffres dévoilés par Dr. Hamdi, nous sommes à 75 % des cas de Delta. « Cela veut dire que pratiquement les nouveaux cas seront certainement des cas de delta et bientôt on aura presque 99% des cas de Delta », a-t-il affirmé, soulignant que la propagation du variant Delta est une chose attendue. « D’après les études et le terrain des pays qui ont précédé le Maroc dans la propagation du variant Delta, nous avons remarqué très clairement que c’est un variant qui se propage très vite, avec plus de 60 % de rapidité et de vitesse de propagation par rapport à la souche Alpha. Ce Delta, en l’espace de quelques semaines, il est devenu majoritaire, dominant ou seul », a noté notre interlocuteur, rappelant qu’Alpha a été déjà entre 60 à 70 % de propagation au Maroc que la souche classique.

Alpha, Delta, … Les symptômes sont-ils différents ?

Selon le chercheur, les symptômes du variant Delta sont les mêmes que les autres variants de covid-19. « Il y a une partie de la population qui a le covid-19 avec le Delta et n’ont pas de symptômes. Cela est un point commun entre tous les variants », a-t-il expliqué.

Le médecin a noté, dans ce sens, que des études ont montré qu’il y a une petite différence en matière de symptôme, généralement entre Alpha et Delta. « Par exemple, quand on perd le gout et l’odorat avec Alpha, on a un nez qui coule avec Delta. Quand on a une grande fièvre ou une toux avec le variant Alpha, on a des maux de tête ou au niveau de la gorge avec Delta. Mais nous avons observé beaucoup de patients avec le Delta qui ont aussi de la toux, la fièvre,… ». Toutefois, on ne peut pas faire la distinction entre ces variants par les symptômes comme l’assure la clinique, a-t-il souligné.

Comment se fait la distinction entre le virus et ses variants ?

Au Maroc, la souche Alpha est la souche qui était prédominante, avant Delta. « Ce sont des variants du même virus et nous sommes dans le même schéma viral », a expliqué le chercheur.

Avec les milliers de tests PCR effectués par jour, le Maroc a atteint de nouveaux records au cours des dernières semaines. Questionné sur la distinction entre les variants de la covid-19 à l’aide de ces tests, Dr. Hamdi a indiqué que ces derniers ne permettent pas de savoir le type du virus. Il a noté, dans ce contexte, qu’il est très important pour le système de santé de savoir le type du virus, « car ça permet de choisir les mesures adéquates pour chaque type ».

Donc, comment se fait la différence ? Pour le système de santé, la distinction se fait par le séquençage génomique qui demande deux à trois jours pour savoir quel type, répond le médecin, signalant qu’il s’agit d’une opération très compliquée et coûteuse.

Et il ajoute : « Pour suivre l’évolution du virus et ses variants dans un pays, il faut un séquençage génomique entre 5% et 10%. Pour le cas du Maroc, ils prennent 10 % des cas positifs et ils le font le séquençage positif. »