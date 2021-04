Les zones d’activités de Tanger Med ont enregistré une croissance soutenue, malgré la pandémie

Les six zones d’activités industrielles de Tanger Med ont enregistré un taux de croissance très intéressant, malgré la pandémie, a affirmé le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy.

Intervenant lors d’un webinaire organisé par Tanger Med, en partenariat avec le quotidien économique britannique “The Financial Times”, M. Mrhardy a précisé qu’au niveau de la plateforme industrielle de Tanger Med, les six zones d’activités industrielles ont enregistré un taux de croissance très intéressant oscillant entre 5 et 10% en termes de production industrielle.

“Bien que l’Europe ait connu un arrêt des activités industrielles ayant duré entre 3 et 6 mois, nous avons gardé nos activités avec des pays du continent américain à l’instar des Etats-Unis et le Canada”, a-t-il expliqué lors de cette rencontre, tenue sous le thème “Une nouvelle ère du commerce international: Sélection d’un hub mondial pour l’industrie, la logistique et la distribution”.

“Le type de clients, d’investisseurs et d’industries dont nous disposons ont également permis d’équilibrer entre les différentes destinations d’export durant la pandémie, ce qui a aidé à maintenir le niveau de production assez élevé”, a-t-il ajouté, faisant savoir que certaines activités ont même enregistré une croissance durant cette période.

Néanmoins, en termes d’industrie, un léger recul des activités a été affiché au niveau de la plateforme industrielle de Tanger Med durant le début de la pandémie, vu que certains opérateurs ont été obligés de réduire ou d’arrêter leurs activités car leurs clients dans d’autres continents avaient décidé d’arrêter leurs activités, a noté M. Mrhardy.

Si plusieurs activités ont connu une baisse lors de cette pandémie, cela n’a pas été le cas pour le commerce et la logistique, a-t-il précisé, relevant que la croissance enregistrée par la plateforme industrielle de Tanger Med prouve qu’il existe des opportunités à saisir par certains opérateurs durant cette période.

Par ailleurs, M. Mrhardy a fait savoir que la position géographique stratégique du port de Tanger Med, sur le détroit de Gibraltar, renforce sa compétitivité, rappelant que le complexe portuaire de Tanger Med s’étend à lui seul sur 1.000 hectares, tandis que Tanger Med Zones est projetée sur une superficie de 5.000 hectares, dont 2.000 hectares développés.

